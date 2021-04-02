本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港第四波武漢肺炎疫情仍然持續，昨日（2日）新增19宗確診，是近半個月來最多，但當中有12宗為輸入個案，餘下7宗本地個案，當中1宗源頭未明。源頭未明的患者為一名33歲的無業男子，居於將軍澳村，而患者去過將軍澳新都城商場，因為與之前另一個在新都城商場做裝修的患者日期有重疊，故衞生防護中心昨日將該商場納入強檢，是首度有商場因為有個案而納入強檢。

源頭不明個案的33歲男子，在3月17日與友人去過中山紀念公園的七人足球場參與比賽，至少有11人被送往檢疫中心。而早前有個案曾於將軍澳新都城中心的UG層一粥麵進行裝修，故衞生防護中心將3月19日後去過商場的人士納入強制檢測。

政府晚上公佈強制檢測大廈及處所名單，當中出現個案的將軍澳村365號、屯門安定邨定德樓，以及因為有確診者去過的將軍澳新都城中心二期都被納入強制檢測。任何在3月20日至4月2日期間曾身處將軍澳村365號或屯門安定邨定德樓超過兩小時的人士，須於4月5日或之前接受檢測。而3月19日至4月2日期間曾身處新都城中心二期超過兩小時的人士，須於4月5日或之前接受檢測。受檢人士若在3月31日至4月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4月2日強檢名單

●將軍澳村365號

●屯門安定邨定德樓

●將軍澳新都城中心二期

下周一恢復BioNTech疫苗接種

BioNTech復必泰疫苗早前因包裝有瑕疵而要煞停接種，港府公佈下周一（5日）開始恢復接種BioNTech疫苗的安排，如市民的預約期為4月5日或以後，毋須再次預約；而預約期為3月24日至4月4日接種首劑的市民，港府會另行安排時間讓他們接種疫苗；若市民未能按時出席，可於4月3日上午9時起到網上預約系統更改時間。

至於預約期為4月4日或以前接種第二劑疫苗的市民，港府則會主動在預約系列，再特別安排時間，即4月5日至10日的其中一天預留一個時間，以便市民可盡快接種第二劑疫苗。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，將統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第二天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府明日（3日）會在屯門安定邨定德樓旁地下公園及將軍澳新都城中心二期商場地下空地設立流動採樣站。為須接受強制檢測的居民、工作人員及訪客服務。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至4月4日）

●中環愛丁堡廣場（至4月11日）

●西營盤社區綜合大樓（至4月4日）

●黃大仙廣場（至4月11日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月11日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月11日）

●元朗安興遊樂場（至4月11日）

●天水圍天瑞體育館（至4月11日）

●屯門建生社區會堂（至4月11日）

●沙田公園結客場（至4月7日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月11日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月4日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

供該區須強檢居民或職員

●北角英皇道294號五洲大廈2樓停車場（至4月3日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月4日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

●油塘油麗邨碧麗樓旁地下籃球場（至4月3日）

●屯門安定邨定德樓旁地下公園（4月3日至4日）

●將軍澳新都城中心二期商場地下空地（4月3日至4日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月2日18:05）

11,499宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多14人出院（第9324、11040、11051、11138、11235、11298、11383、11399、11400、11403、11413、11435、11437、11451號個案），

共11,121人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

123名確診者仍留醫；

9人危殆（第1989、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），

其餘111人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月1日）

兩岸疫情最新數字：大陸周四（1日）新增9宗確診個案，其中4宗為本土個案，全部來自雲南，其餘5宗則為境外輸入個案，分別是上海2宗、湖南1宗、四川1宗、陝西1宗；累計確診90,226宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,039宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至4月2日8:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.29億，全球死亡人數突破282萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,053萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55.3萬。巴西確診人數超過1,274萬，死亡人數超過32.1萬。印度確診人數突破1,222萬，死亡人數突破16.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利等8國確診宗數均超越100萬大關。

●美國輝瑞(Pfizer)和德國BioNTech藥廠周四公佈，由他們共同研發的疫苗，在最新測試中顯示預防武漢肺炎的有效率為91%，包括已接種疫苗6個月的人士，並有初步數據顯示可預防南非變種病毒B.1.351。在最新的測試中，研究人員首次測試輝瑞BioNTech疫苗對南非變種病毒的功效。他們在南非招募了800名志願人士，分別接種疫苗和安慰劑，結果有9人感染武肺病毒，全部都是接種安慰劑，其中6人是感染變種病毒。

●希臘向超過7萬間自去年11月關閉的餐廳、酒吧和咖啡室提供約3.3億歐元(約30億港元)的額外津貼，以令它們可於未來數星期重新營業，但業界人士估計，約五分一的餐廳無法在夏天旅遊季節前重開。財政部的聲明說，每間餐廳酒吧在特定準則下，最多可以獲得10萬歐元(91.6萬港元)的資助，期望它們可在4月稍後重新營業。希臘的餐飲業早前已獲得政府約10億歐元(91.6億港元)的低息貸款或津貼。

●世界衞生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周四說，世衞的武肺病毒溯源聯合專家組將跟進本周公佈的溯源報告，盡快討論第二階段調查工作，但細節仍有待商訂。世衞周三公布對武漢肺炎的溯源調查聯合報告，但未能解決國際疑慮。譚德塞周四在網上記者會回應傳媒的提問時指出，由於報告才剛發布，世衞尚未討論後續行動，但他強調會盡快討論並發布相關訊息。譚德塞說，儘管專家組認定實驗室外洩病毒的假設最不可能成立，但針對這一點仍然需要開展更多調查，願意再派遣額外的工作組及專家前往，世衞將公布下一階段調查工作的進展。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,532,461 (553,042)

巴⻄ 12,748,747 (321,515)

印度 12,221,665 (162,927)

法國 4,755,733 (96,106)

俄羅斯 4,503,291 (97,594)

英國 4,364,465 (127,006)

意⼤利 3,607,083 (109,847)

⼟⽿其 3,357,988 (31,713)

⻄班牙 3,291,394 (75,541)

德國 2,853,331 (76,681)

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