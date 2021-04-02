【本報訊】遭北京閹割後的香港選舉制度，處處有角色衝突問題。由特首間接委任的分區委員會等組織成員晉身特首選舉委員會，特首擔任主席的國家安全委員會又有份審查特首參選人資格。基本法委員會副主任譚惠珠（圖）指，若特首預備參選，便應考慮避席國安委的相關討論。她又指，區議員因與政府搞對立，故被剔出選委會。

日後參選特首、選委會或立法會的參選人，會先被警方國安處審查，再由國安委判斷是否擁護《基本法》和效忠特區，最後由資格審查委員會確認。但國安委由特首擔任主席，成員包括三名司長及保安局長等高級官員。譚惠珠接受有線新聞專訪時表示，「如果特首自己本身係預備去參選，係有利益衝突嘅話，咁（國安委）討論有關項目嘅時候，佢都可以考慮避席」。

國安委有其他問責官員任職，存在利益衝突的問題，譚表示，「如果你認為因為你係下屬，就明知你（參選人）係特首都專登枉法咁就冇得講，香港冇得管㗎喇」。譚又聲稱，國安委與國安處都是基於法律和事實去調查，「唔係基於對某一個人嘅忠誠」。她續指，資審會沒有調查職能和條件，相信很難提出與國安委意見書相反的意見，但又否認資審會形同虛設。

指區會搞對立被踢出選委

未來的選委會再沒有由市民選出的區議員互選產生的區議會代表，取而代之是由特首下屬、民政事務局長管轄的民政事務總署署長委任的分區委員會、滅罪和防火委員會擔任。譚惠珠形容區議會分組被取消是悲劇，但原因是區議會「自己冇做到區議會應該做嘅事，自我膨脹、同啲官員對立、搞政治，咁你仲擺喺選舉委員會？你點講得過去呀！」