中央出手大幅修改香港選舉制度，部份改動需要經本地立法實施。律政司司長鄭若驊透露法案最快在4月中提交立法會審議，期望5月底前完成立法，之後開始選民登記及其他工作。同場的政制及內地事務局長曾國衞揚言，非建制人士取得足夠提名入閘，又通過資格審查委員會的審查，看不到為何不能參選。

曾國衞及鄭若驊一連出席多個電台節目，為「完善」選舉制度背書。曾國衞稱，目前的選舉制度存在「好多缺陷、漏洞」，在《國安法》立法後仍有立法會議員、區議員興波作浪，嘗試做反中亂港的事作抗衡，必須進行選舉改革，以達到「行穩致遠、長治久安」，符合「愛國者治港」原則。

多項改動需要在今年內完成，鄭若驊形容當局密鑼緊鼓進行立法，本地立法會界定選委會的法定團體、資格審查委員會的組成和運作，選區劃分等，當局會爭取在4月中提交立法會，5月底完成審議並三讀通過，6月會安排好選舉並進行選民登記等。

政府初步計劃將立法會地區直選5大區重新劃成10區，曾國衞說劃界時不會考慮2019年區議會選舉的投票結果，會按地區人口、大小或地形劃分，即使重新劃區，地區直選的選民毋須再次進行選民登記，新登記選民的截止日期仍是下月2日，但涉改動的功能界別選民、新增界別則要按改動重新進行登記。

政府正考慮是否規管鼓吹白票

對於網上有人不滿選舉改革，呼籲投白票或杯葛選舉是否操縱或破壞選舉？曾國衞指目前有選舉法例規管選舉行為，確保選舉公正、公開，但政府將會因應近年選舉相關的違法情況，檢視相關法例是否足以堵塞有關問題，再視乎會否採取另外措施。他續稱，針對鼓吹白票的行為，政府在本地立法時會進行檢視，並考慮在本地修例時進行調整。

負責選出行政長官的選委會人數由1,200人增至1,500人，新增人大代表、政協、全國性團體香港成員為主的第5界別，但區議會議員的117席全部取消。曾國衞力撐取消區議會在選委會的議席，批評區議會換屆後出現嚴重泛政治化情況，只集中於政治訴求，偏離原本的地區工作，因此要將他們的政治能量收回，令區議會返回原來職能，日後重回正確軌道就再考慮是否恢復。

滅罪及防火委員會任選委涉利益衝突只屬陰謀論

新設計下又加入民政總署署長委任的分區委員會、地區滅罪和防火委員會代表，以互選方式產生156個代表做選委，惟有意見認為民政事務局長由特首提名、民政總署再受民政局管轄，這些委員有機會選出特首有利益衝突之嫌。曾國衞多次批評相關的說法是「陰謀論」，強調主要官員是由中央委任而非特首，官員經過宣誓會秉公處理。鄭若驊則稱，不少情況下要求社會人士加入分區委員會等組織，形容他們是「出緊力」，相關批評「不公道」。

另外，選委會多個專業界別由個人票改為團體票及當然選委，如教育界與高教界合併60席減至30席，部份改為由16席為當然選委、14席為團體票選出。曾國衞透露，11席當然選委來自大學校長或校董會主席、5席來自知名辦學團體，形容他們成為當然委員是「理所當然」。

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