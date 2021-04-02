【本報訊】連鎖式經營的意式餐廳薩莉亞（Saizeriya）位於青衣長發商場分店，前晚有男子到來報稱外賣的意粉內藏疑似老鼠頭。有讀者當時目擊該男子拿着外賣在店門氣沖沖大叫「有老鼠頭呀，大家唔好食住」，引來多名食客圍觀。該食店經理昨向本報證實收到相關投訴，並指有關顧客已通報食環署，食環署指接獲投訴及派員到涉事食肆調查，並取走食物樣本檢驗。

食環未發現鼠蹤

前晚8時許，高女士偕丈夫到長發商場薩莉亞餐廳用膳，入座五分鐘便見一名男子衝入餐廳大叫「有老鼠頭呀，大家唔好食住，停手呀！」當時店內有五至六枱客。該男子聲稱，剛於餐廳買外賣，回家吃了幾口驚現老鼠頭，其間打開餐盒向眾人展示。從高女士提供的照片，疑似老鼠頭被醬汁包裹，她稱自己有身孕擔心餐廳衞生有問題，沒點餐便離開。

本報昨到涉事薩莉亞分店查詢，姓鄭經理承認前日有顧客投訴外賣有動物屍體，「未見過兜意粉，佢（顧客）好似call咗食環，食環收走咗」，他又指，餐廳經營一年多以來，從沒因衞生問題遭當局票控。對事件市民議論紛紛，有人質疑是否惡意整蠱鼠頭放意粉。

食環署指，本月1日晚接獲相關投訴派員到食肆調查及取走食物樣本檢驗，指該食肆衞生情況滿意，未發現鼠蹤，但會繼續跟進個案，如證明違反衞生條例會採取檢控行動。