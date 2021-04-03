聽日就係復活節，大家又會唔會玩吓搵彩蛋遊戲呢？美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith）今日就喺Facebook出咗個post，講佢落街食咗碗沙牛麵，但表面睇落去平平無奇嘅post，似乎暗藏彩蛋。

史墨客喺個post度係咁寫：「週末嘅時候，我好中意周圍去嘗試唔同類型嘅食物。最近我就去咗堅離地城試吓啲茶餐廳食物！- 總領事史墨客」然後有一張似係喺茶記影，有沙嗲牛肉麵、西多、凍檸茶，同埋一杯唔肯定係凍啡定凍奶茶嘅飲品。

大家睇完個post覺唔覺有咩特別？以往史墨客嘅post極少寫錯字，但今次佢將堅尼地城寫為「堅離地城」，有眼利網民都留言表示發現到。不過話咁快，佢已經將「堅離地城」改番做堅尼地城，真係一啲都唔離地。

有西環街坊同八方講，其實史墨客幫襯嘅呢間茶記一啲都唔小嘢。一來佢哋嘅沙牛麵出晒名，二來間茶記係位於士美非路熟食中心入面，平時好多港大學生去食，如果唔係識路之人，根本唔會識得去，又一次顯示史墨客幾唔離地。

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