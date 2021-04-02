「新疆棉」觸發中國抵制外國服裝品牌風暴，但原來在農產品以外，加密貨幣都有新疆因素。根據劍橋大學發表的比特幣電子消息指數（Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index），2019年10月至2020年4月期間，中國佔全球「挖掘」量65%，其中新疆就佔中國產量的35.76%。

建基於區塊鏈技術上的比特幣，採用「工作量證明」（Proof-of-work）的原則，透過大量運算驗證將每一則交易記錄到區塊鏈，成功完成驗算者亦可以獲得獎勵，亦即是新的比特幣。整個過程被稱為「挖礦 」（mining），負責驗算者亦被叫作「礦工」（miner）。

想要提高「挖礦」效率，就需要比其他礦工更快的運算效能，亦即是所採用的「礦機」電腦需要更快的硬件如頂級顯示卡（GPU），並且全天候7/24運作，相應消耗的電力亦以幾何級數增加。據劍橋大學估算，全球比特幣一年用電量約為139TWh，足夠全港家庭使用十年。

而因應每種加密貨幣採用的原則不同，除了「工作量證明」外，「挖礦」亦有「持有量證明」（Proof-of-stake）、「儲存量證明」（Proof-of-space）等方法，耗電量相對較低。

美中關係專家Isaac Stone Fish早前於美國《巴倫周刊》撰文，指中國新疆煤炭供應量多，將資源留在當地發電使用較運到其他地方成本低，廉價電力吸引大量礦工進駐。文章指出，雖然未有直接證據證明開採煤炭或比特幣挖掘，與新疆集中營及強迫勞動等問題有關，但任何來自當地的商品仍有人權倫理風險。

但中國境內空氣污染問題嚴重，上月北京亦再度迎來起自內蒙古的沙塵暴，其中一個原因就是過度開採煤礦及燃煤發電。內蒙古發改委2月25日發表《關於確保完成「十四五」能耗雙控目標任務若干保障措施》，當中提到計劃在4月底前，「全面清理關停虛擬貨幣挖礦專案」，或有機會成為中國禁止「挖礦」的第一槍。目前中國對於加密貨幣採取「限而不禁」態度，官方層面上不允許任何交易平台或金融機構涉虛擬資產的兌換、開戶或結算，但並不禁止作為一般虛擬商品的交易。

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