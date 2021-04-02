「很多人被壓在椅子底下，椅子上面又有其他人壓着，但底下的人都沒有意識，走出車廂發現到處是屍體」。天降橫禍一刻，突然一聲巨響，倖存者陳太太當時發現眼前一片漆黑，然後車廂滿是煙霧，充斥着哀嚎、鮮血和屍體，就像是人間煉獄，有人被壓在椅子下，尖叫聲漸漸微弱，不知是生、是死。

「地上躺了許多人動也不動」

新北市陳太太與丈夫帶着兩個女兒到花蓮度假，昨天清早搭上太魯閣號列車，原本還在座位上睡覺，豈料過隧道時，突然聽到巨大撞擊聲，頓時從睡夢中驚醒，當時眼前一面漆黑，車內滿是煙霧，「地上躺了許多人，他們動也不動，全身是血」。她看到有人摔在椅子下，又有其他人壓在椅子上，一個叠一個，「現場還有很多小孩，很恐怖，被壓在下面的人，一開始叫他們還有回應，後來再呼喊，就沒有聲音了」。

由於傷者太多，五名傷勢較輕者被送到榮總蘇澳分院，他們心有餘悸，幾乎面無人色，其中，坐在第七車廂的薛先生因回台東掃墓坐上死亡列車，他指事故發生時，列車受到強力撞擊，劇烈搖晃，接着快速滑行，還邊滑邊晃，震動幅度很大，接着車子撞山，傷者在黑暗的隧道中哀嚎，還有人驚慌失措地尖叫。

薛先生跟幾個傷勢較輕的人打破車窗，大家互助爬出車廂，但回首第七車廂裏，仍有些人渾身是血，躺在地上動也不動。

事發後，紅十字會救災隊員林啟豐首先趕到現場救援，他回憶走進隧道時，「真的是人間煉獄」。他看到車廂不僅椅子變形，東西散落滿地，地上都是血，必須很小心站穩腳步。由於全車斷電，空氣異常悶熱，車廂內外到處散落着屍體，當中不少兒童罹難，令同樣身為父親的他非常難過。林和隊員摸黑循着哀號聲尋找傷者，由於他們大多嚴重骨折，救援人員「能背就背、能抱就抱，希望能救一個算一個」，直到倖存者都救出送院後，他們再趕緊將罹難者屍體運出。

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