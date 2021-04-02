「尚有個她未心死，天天寫信仍然守候你⋯⋯」寫信師「阿情」（化名）的小小收納箱，放滿了獄中手足的回信，有少女用顏色筆為信中每字每句填上彩虹色彩，又有看似老土的新年賀卡和聖誕卡，每一封信她都珍而重之，代表着一個個為理想而被囚禁的故事，亦是人心打破牢獄高牆的最佳證明。阿情說，寫信是探訪以外，囚友與外間最大的連結，只要尚有人因為香港而被囚禁，她都會繼續寫、天天寫，用文字陪伴他們，直至所有人出獄。

記者 陳嘉裕

20出頭的阿情2019年起，加入支援在囚手足組織「石牆花」的「和你做筆友」計劃，一年間累積了20多名在囚筆友，當中有在學青年、專業人士、中年人，卻都因為一場反修例運動被囚禁在牢獄之中。根據警方回覆《蘋果》的數字，截至今年2月底，有1.02萬人因為反修例案件被捕，2,521人已經或正在接受審訊，當中883人須承擔法律後果，數字還未包括未審先囚的手足。

阿情訪問中多次提到「陪伴」，她形容獄中生活孤單，除了只播TVB的電視、收音機、部份人訂閱報紙，以及每月只有兩次的親屬探訪，寫信就是囚友與外間最大的連結，作為陪伴手足渡過難關、作為延續運動都應該持之以恆寫信，「大家都係手足，大家都係共同體，我都唔會放棄佢哋。大家而家可以做嘅嘢都唔多，（寫信）陪住佢哋係我仲做到嘅嘢⋯⋯我做朋友嘅態度係，希望陪到佢哋出冊（出獄）」。

眼前一張張雪白的信紙，千言萬語卻不知從何說起。阿情笑說，自己也非妙筆生花的人，甚至訪問時，她經常說着「對唔住、對唔住，我講嘢唔好」，但小妮子卻可以洋洋灑灑寫滿一頁頁信紙。她認為，寫信最重要的是表達關心，讓囚友感到獄中的生活不孤單，文筆反而不是重點；她建議，第一封信可以由自我介紹入手，如同中學生向同學介紹自己的背景、性格，分享生活點滴，邀請對方成為筆友，也可以嘗試了解囚友獄中的需要。她說，寫信是有來有往的事，若然獄友回信，自自然然會知道如何「寫下去」。

寫信師與囚友關係平等 勿以施予態度執筆

阿情特別提醒，寫信的人切勿以施予，或提供幫助的心態執筆，強調寫信師和囚友的關係平等，透過寫信得益的不一定是囚友，有時囚友也樂於充當「樹窿」，聆聽牆外人的困憂。網上也有朋友說，寫信給在囚的朋友，更大得着是為了與過去的自己和解。

筆耕一年，阿情說部份筆友已經出獄，家境較好的人甚至已到外地生活，亦有人仍須面對長達數年的囚獄生活。她形容寫信師與筆友是奇妙的緣份，若然在牆外可以相聚，當然是好事，但見到他們有更好的生活、毋須再與獄中的生活有牽扯，也是另一番感受，能夠陪伴他們度過獄中春秋，於願足矣。

寫信小貼士

1. 預備真誠關心手足的心

2. 初次寫信內容：自我介紹、生活近況、畫作；切勿提及發夢內容、口號及有機會影響囚友的資訊

3. 信上不能有閃粉、貼紙

4. 若然有手足全名、編號及院所，可以直接寄信，亦可交由支援在囚手足組織「石牆花」代為處理

5. 若然手足未有回信，可能因為環境考慮或受限於信紙不足等，勿因此而停止寫信

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！