【本報訊】將軍澳靈實醫院爆出亂棄病人遺物離譜事件，患末期大腸癌單親媽媽日前不幸病逝，忙於處理後事的獨生女其後發現亡母隨身背囊及銀包、手機都被院方當垃圾棄掉，她指母親手機內有不少珍貴母女合照，而且沒了母親的手機不知怎樣通知亡母友人死訊，哭訴「我只係想拎返部電話，唔可以佢走咗都冇人知道。」院方日前回覆事主承認溝通出錯，原因竟是護士「睇漏眼」未發現背囊便着病房助理棄置病人物品，她不接受院方解釋，認為事件極其荒謬。

痛失母親的Joe，父母早年離異，由母親獨力撫養，母女感情深厚，她惋惜今年初剛滿50歲的母親走得太早，她未及報劬勞。她指，母親生前在759阿信屋當售貨員，兩年前確診大腸癌，近兩個月情況轉差，一個月前轉往靈實醫院。

病房助理認棄掉背囊

本周日（28日）凌晨約1時許，她收到院方來電指其母情況惡化，着她到來見最後一面。她憶述趕抵醫院時按門鈴良久未有人開門，最終進入醫院見到母親時，她已經死亡，遺憾未能送母親最後一程，她續在院內逗留個多小時才離去。

她稱，回家途中收到病房護士來電，詢問如何處理母親物品，「佢問得好仔細，逐樣物品問我點處理。」當中包括衣物鞋，由於再用不上便着對方棄掉，至於尿片及造口袋等則可轉贈其他病人，她強調，過程中對方並未提及有關於亡母背囊銀包等財物。

翌日她再到醫院執拾母親遺物竟發現背囊不翼而飛，「我最後送媽咪時，個背囊仲喺床邊！」她憶述背囊內有銀包、手機、鎖匙，特別是手機內有一批珍貴照片。至於母親的身份證則因日前需代辦手續而由她看管，才不致被丟棄。她直言失去母親的手機非常徬惶，因內藏母親友人電話，現時正為聯絡親友徬徨，「我只係想拎番部電話，唔可以佢走咗都冇人知道。」她向職員查詢才知亡母全部物品已被棄掉，其間對方曾稱沒發現背囊。

她再向院方交涉，但對方聲稱是獲得Joe同意棄掉，而且銀包內有一些財物，她不能肯定是人為疏忽還是涉及偷竊，於是報警。

她稱，其後接獲病人聯絡主任來電，對方承認溝通出現問題，護士疑「睇漏眼」未為意有背囊，以為只是一些衣物及尿片等雜物，獲悉事主同意棄掉後便安排病房助理「清場」。該名病房助理亦承認收拾過程中發現背囊的存在，卻最終仍然棄掉。對方又指收到事主投訴後，曾派人到垃圾房搜尋，但無發現。

斥院方卸膞 報警列盜竊

靈實醫院發言人回覆，病人離世後，醫護士員按一般程序，取得病人家屬同意後，將病人遺留的物品棄置。惟病人家屬其後希望取回部份物品，並報警處理，醫院會全力配合警方調查。院方對事件感到難過，向病人家屬致以慰問。

Joe稱無法接受解釋，「正常人都知道袋係放貴重物品，邊有可能話丟就丟」，她自知尋回機會渺茫，批評院方回覆「卸膊」。警方指接獲一名24歲女子報案，指其已故母親背包在將軍澳靈實醫院內失去，懷疑被人盜去，背包內有一部手提電話、1,000元現金及銀行卡，總值3,500元，暫列盜竊案，未有人被捕。