很多人可能跟藝術扯不上關係，對即興藝術創作就更加一頭霧水，但其實藝術創作絕對是合家歡的活動，而且多參與即興藝術創作更有助促進身心靈健康！電影《靈魂奇遇記》就正好讓我們深入淺出地體驗這個奇妙的關係。

《靈》主角Joe醉心的爵士樂着重即興創作（Improvisation），故事多次描寫Joe在即興鋼琴創作時的陶醉及喜悅，藉此帶出全神貫注地投入當下的狀況──也是一個身心靈結合的境界。表達藝術治療也十分着重「即興」的藝術互動元素，治療師會鼓勵參加者隨心地（Spontaneously）、好玩地（Playfully） 、帶覺知地（Mindfully）以音樂、視藝、創意寫作、戲劇或舞動的方式進行即興藝術創作。這既可讓參加者享受當下的創作過程，更能藉此將潛意識的東西（Subconscious Materials）於藝術品中呈現，從而跟治療師一同探索及整理，以推動身心靈各層面的改變。

即興的創作方式需要對藝術有一定程度的信任及安全感，但這並非長期藝術訓練的成果。相反，兒童往往是最能隨心即興地發揮創意的一群，而成人則較易對藝術產生抗拒，甚至傾向否定自己的創造力。其實成人的內心都藏着一個率性的內在小孩（Inner Child）的，但往往受着種種的枷鎖限制，難以讓他全然地呈現。在表達藝術治療的過程中，治療師會創造一個身心安全的環境讓參加者安心創作，讓內在小孩好好發揮，而以非批判性（Non-judgmental）的態度去欣賞藝術品就是創造這安全感的關鍵基石了。

《靈》中22作為未出世的小靈魂就正好象徵着內在小孩的特質。他以一份隨心、好玩及帶覺知的態度去探索世界，就連走路也覺得是Jazzing（爵士樂 / 有生氣的）。而Joe則代表着經歷成長枷鎖的成人，除了一些感興趣的事物（爵士樂世界）外，他的日常生活都並不隨心（即使面對母親）。他更認為音樂與生活是兩種不同運作方式，這無疑是一種身心靈的切割，亦讓他難以找到活着的火花。透過觀察22的生活態度，Joe開始為率性的心打開一扇窗，與母親展開真誠的對話，更打開了讓他找回生命溫度的一道門。（Joe其實也經歷了一個讓他蛻變的心理療癒過程啊！）

其實Joe的狀況是很多都市人的寫照，而他將對音樂的率性轉化成生活態度，也不只是藝術家的專利，是你我都能做到的。鼓勵大家從今日起，每天抽一分鐘時間，讓自己停下來，用心聆聽這都市的聲音，再用筆隨心地在紙張塗鴉，放下批判的心，欣賞自己此時此刻的創作體驗。只要多練習，任何人都可以將即興藝術創作的元素轉化成具抗逆力的生活態度。如果我們都能以率性作人際互動，帶一份彈性面對困難，也對生命多一份信任，儘管身處逆境，也能活得身心靈健康！

撰文：香港表達藝術治療服務中心註冊藝術（表達藝術）治療師周文傑（Keith）

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