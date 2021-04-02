【疫情何時了】

【本報訊】本港昨新增19宗武肺確診個案，當中一名感染源頭不明的將軍澳村男居民，病發前後每天都到新都城中心二期商場UG層的多間食肆買外賣，由於前天確診的裝修工人亦曾到該層一間食肆裝修，衞生防護中心不排除存在傳播，新都城中心二期商場須強制檢測，包括店員及顧客，是首次強制商場顧客檢測，估計逾千名將軍澳居民受影響。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增19宗確診，本地感染佔七宗，本港累計個案增至11,500宗。昨日只有一宗源頭不明個案，患者是33歲無業男子，居於大牛湖將軍澳村365號，上月29日開始不適，翌日到門診求醫留樣本呈陽性。

患者平日常到新都城二期商場買外賣，包括大家樂、金記冰室、南記粉麵等，大部份在UG層；前天確診的第11476號裝修工人上月19至25日亦曾到同一商場UG層的一粥麵裝修，他報稱無在商場用膳。由於近日個案不多，兩患者不約而同到過同一地方，不排除曾共用設施存在傳播，因此整個新都城中心二期商場要強制檢測。

踢波無戴口罩 11人檢疫

據政府公告，上月19日後到過該商場，逗留兩小時以上的店員與顧客均要檢測，是首次商場顧客被納入強測範圍。新都城中心二期的管理公司宣佈，商場昨晚10時關門後會消毒，包括通風系統，今天下午3時復業，所有職員會檢測。

張竹君稱，患者上月17日曾到中山紀念公園踢七人足球賽，各人沒戴口罩，全部球員要檢疫，但部份人是透過網上平台相約，暫時只找到11人。中山紀念公園體育館的疫苗接種中心與足球場分屬兩處，患者十多日後才病發，應對接種中心無影響。

患者上月23日亦曾與家人到Popcorn商場NAMCO遊戲機中心，玩打籃球、揸船、挖寶石等遊戲，該店會大清洗，員工須檢測。他也在上月27日到訪坑口南豐廣場，及上月28日到訪九龍公園體育館，康文署表示已安排全面清潔和消毒，昨晚暫停開放，今早7時重開。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，出入商場感染的風險相對較低，估計政府今次是希望透過加強檢測，盡快完全控制疫情。但他指檢測其實有局限，由發現個案到強檢會相隔一段時間，無法及時阻截傳播鏈，若商場曾有傳播情況，有關個案或早已進入社區，造成進一步傳播，政府不應只依賴大規模強制檢測控制疫情。

另外，本周三均益大廈三期B座一名住客確診，其兩名家人昨亦確診，其中的61歲女患者周一曾在半山聖嘉勒小學逗留。衞生署的環境樣本顯示，確診患者單位內的沖涼位下水道存在武肺病毒。該大廈至今有兩個單位染疫，共六人確診。大廈2樓以上、10號室單位住戶早前全部撤離，50人被送往檢疫中心，其中兩戶無人應門，證實是空置及住戶不在港。