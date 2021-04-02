台鐵太魯閣事故導致多個家庭天人永別，其中新婚兩年的年輕司機袁淳修和助理司機江沛峰均遇難。平常為人好相處的袁，如今遭遇橫禍，同事及朋友們無不感到錯愕，難過得說不出話。據悉，袁預定10分鐘後就會抵達花蓮站交更，惜未能逃過一劫。袁當年成婚時曾向妻子許下甜蜜的承諾：「我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子。」承諾言猶在耳，卻字字痛心。

袁淳修今年33歲，畢業於台灣國立勤益科技大學。他2016年考進台鐵，表現優異，只花了短短一年半，就從技術助理晉升為列車司機，此前有兩年時間在台北機務段服務。他2019年9月在台鐵舉辦的「集團結婚典禮」成婚，當時新人們發揮創意，將工作相關內容化作求婚金句，而他的金句洋溢着滿滿的愛意：「第六對袁淳修與妻子，這對美眷新郎也來自北機段，手裏捧着騰雲號的圖卡，他要告訴新娘：『我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子。』」

求婚金句「愛的騰雲號跑一生」

其中一名同事向台蘋表示，袁相當好相處，也很親切，開車相當認真，獨立開車沒多久，大家都不希望聽到他出事的消息。朋友們也在fb悼念致哀。其中余先生在帖文表示：「昨天跟至任吃飯才聊到你，結果今早就發生這不幸意外，給我親愛的二專同學袁淳修，我會很懷念以前一起做專題跟鬥嘴的時光。」其他老同學紛紛留言，「不敢相信是他⋯⋯以前班上成績優異。」「怎麼會⋯⋯真是令人難過。」余先生回應本報查詢時表示：「我們是二專同學。（死訊是）同學告知的，一開始我還不太願意相信。他是一個很優秀的人，很有主見，行動派，樂於助人。」

據悉，袁淳修昨日7時零5分從樹林站出發，預計9點39分會抵達花蓮交更，詎料就在交更前不到十分鐘，遇上這宗奪命事故，被壓在車廂底，當場死亡。台鐵表示，袁淳修是因公死亡，目前計劃以「冒險犯難」處理，並會從優撫恤，在退休金總額加上15%撫恤金。台鐵工會第一分會理事張栓華表示，表示聽到這宗事故，心情相當難過，很多同事都立刻進公司幫忙協助聯繫家屬、車票、住宿等事務。袁淳修母親感謝各方關心，表示兒子是個非常孝順的人，自己這幾天心臟很痛睡不着覺，沒想到今天聽到這個消息，讓她相當痛心，「希望兒子沒有痛」。

另一不治助理司機原將升職

除了袁淳修，隨車的32歲台鐵助理司機江沛峰送院後也傷重不治。據悉，他去年剛到台鐵報到，目前正接受訓練，負責助理司機任務，原本經過兩年訓練後，即可圓司機夢想，並升任見習司機。遇上事故後，他被送院救治，不少台鐵員工為他打氣，期盼他能脫險，惜最後返魂乏術。有不具名員工向台蘋表示，看到事故現場照片，車頭整個爛掉，就知道「一定躲不掉」，感到很痛心，現在去執勤也怕，希望不要再有憾事發生。

台灣蘋果新聞網