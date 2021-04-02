台灣交通部長林佳龍昨就太魯閣號事故致歉，「為我們努力不夠向國人道歉」，承認自己有責任，强調作為交通部長，此時搶救優先，會堅守崗位努力救災。台警方下午在社交媒體發文，緊急呼籲民眾避開國道5號，讓救災、救援車輛優先通行。有民眾則自發送物資到現場予救災人員。

民眾自發送物資

林佳龍就事件道歉，强調自己不會、不能在此時一走了之，理當須承擔一切政治責任。林又說，今次事故距2018年普悠瑪列車事故不到三年，「顯然我們改革的速度和成果是不夠的，我有責任，也該負責。」國道公路警察局透過臉書發出緊急呼籲，請民眾避開救災用公路。

台灣民間亦自發協助救援。花蓮十多名外賣員組團採購物資，然後以電單車和貨車，將大量食物、礦泉水、飲品等送到事發地點；並因應現場需求補充物資。有公司亦提供或者義務運載物資。大量救災人員進駐當地，花蓮有34間酒店向救災人員提供免費住宿，有酒店亦提供八間客房讓死傷者家屬免費入住。有民眾亦就近買飲品贈送消防員及指揮交通的警員。

另由於死者眾多，花蓮殯葬商業同業公會緊急調集全縣百餘座冰櫃待援。有網民則因現場缺乏裹屍袋，呼籲提供大型帆布袋、塑膠袋，花蓮葬儀公會響應號召，派人前往協助。

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