釀成台鐵逾70年來最嚴重死傷，肇事原因竟是工程車滑撞擊太魯閣號。警方昨帶走涉事工程車司機，發現他違規在斜坡上停車，有指司機未拉好煞車手掣釀禍，當局表示目前調查重點為「有無拉煞車手掣，或煞車手掣是否故障」。物理學者指工程車從約20米高處滑落，太魯閣號列車沒有安全氣袋緩衝撞擊，即使進隧道時會減速至時速100公里，撞擊力量仍相當於200公噸，較一般車禍高出1,350倍。

昨日現場正進行台鐵山坡安全防護工程，施工廠商是東新營造公司，當時正處於停工狀態。廠商表示涉事工程車隸屬「義祥工業社」，負責人李義祥（49歲）昨開着工程車巡視，因為假日沒施工，所以把車停到工務所前，接着進入休息室，後來車子滑落出事，目前李由花蓮新城分局偵查隊帶回派出所調查。

有網民根據地址搜尋「義祥工業社」，發現該處只是猶如廢墟的矮平房，質疑該公司是否有能力賠償。不過台灣名嘴李正皓爆料，真正負責人是李的另一間公司「義程營造有限公司」，該公司從2015到2020年接到19個政府投標，總金額將近20億新台幣（約5.46億港元），促請當局注意，「不要讓該賠償、該負責的人脫產」。

當局有三大調查方向

國家運輸安全委員會昨晚召開記者會，全場致哀一分鐘，主委楊宏智指這次屬一級事故，是最嚴重等級，肇事原因疑似工程車滑落，目前難以判斷是人為還是機械因素，可能是太魯閣號或工程車機械有問題。針對涉事工程車負責人表示有拉煞車手掣，也有用石頭擋住車輛，楊表示調查時會一一釐清，「工程車沒拉好煞車手掣，或拉了，但煞車系統沒到位，都有可能」。

至於是工程車先滑落在路軌，太魯閣號煞車不及撞上，還是太魯閣號行駛時，工程車剛好滑落擊中太魯閣號，當局表示有待調查；另當局表示初步有三大調查方向，第一是工程車管理模式，第二是為何現場沒有設置圍欄，第三是土石崩塌或是否有其他人入侵，預計調查需時三至六個月。

衝擊較車禍高1,350倍

台灣師範大學物理系教授劉祥麟昨分析成，太魯閣號車身重量約四萬公斤，進隧道時減至時速100公里，相當於每秒行27米，假設撞擊時間為0.5秒，原本是100萬的動量，但撞擊時，列車瞬間停止移動，造成巨大動量改變，以牛頓第二定律估計，撞擊力道大約是200萬牛頓，相當於200公噸。以一般交通意外類比，劉祥指一般人上半身重量約30公斤，以時速100公里的車禍計算，換算成牛頓定律，撞擊力道是1,600牛頓，而汽車設有安全氣袋，能緩衝撞擊，但太魯閣號並沒有類似設備，這次意外撞擊力道為200萬牛頓，相較一般車禍高出1,350倍，可見這次的衝擊力道相當大，才會造成如此傷亡。

台灣蘋果新聞網