【本報訊】被控違反國安法的前學生動源召集人鍾翰林去年10月被還柙至今，其facebook專頁昨日上載《鍾翰林給香港人的信》，首度透露近況。年僅19歲的他在信中表示能適應獄中生活，一直透過《蘋果日報》及收音機留意近月新聞，得知不斷有社運好友相繼被捕或流亡海外，對自己未能改變一切感到難受。

聞社運好友流亡感難受

信件在上月8日由鍾翰林親筆書寫，他表示在獄中已生活超過四個月，包括兩個月因於立法會「煲底」侮辱中國國旗被判囚，3月1日刑滿後再被還柙，為未有報平安向各位致歉。他表示，還柙前已略知獄中環境並做好心理準備，入獄後未有太大恐懼及不適應，伙食和衞生比想像中理想，「至少啲飯餸亦比起我中學時期嘅校內飯商好」。

他續寫道，入獄初期已訂購《蘋果日報》和收音機，有留意近月新聞，「最難受係莫過於不斷見到唔同嘅社運好友相繼被捕、還柙、服刑甚至被迫流亡海外，而我無能為力去改變呢一切」。

雖然黑夜看似無盡，不過鍾翰林深信「堅守光明，黑暗就總有衰弱嘅一天」，寸步難行的環境正是裝備自己的時機。他又寄語港人多閱讀歷史吸取知識，盼望未來「能夠再同一眾同道友好，活喺自由嘅土地再次聚首一堂」。

鍾翰林2016年4月成立組織「學生動源」推動港獨，去年6月底因國安法落實而宣佈停止組織在港事務並辭任召集人一職。惟去年10月他在美國駐港澳總領事館附近遭警方拘捕並落案起訴，指控他涉嫌煽惑他人分裂國家、串謀發佈煽動刊物等。國安法指定法官胡雅文上月底拒絕其保釋申請，鍾翰林須繼續還柙，案件6月1日再訊。