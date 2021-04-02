【本報訊】寫信師「阿情」（化名）的小小收納箱放滿了獄中手足的回信，有少女用顏色筆為信中每字每句填上彩虹色彩，又有看似老土的新年賀卡和聖誕卡，阿情對每一封信都珍而重之，因為這些信背後都是一個個為理想而被囚禁的故事，亦是人心打破牢獄高牆的最佳證明。阿情說，寫信是探訪以外，囚友與外間最大的連結，只要尚有人因為香港而被囚禁，她都會繼續寫、天天寫，用文字陪伴他們，直至所有人出獄。

20歲出頭的阿情2019年起加入支援在囚手足組織「石牆花」的「和你做筆友」計劃，一年間累積了20多名在囚筆友，當中有在學青年、專業人士、中年人，都因為一場反修例運動被囚禁在牢獄之中。根據警方回覆本報的數字，截至今年2月底，有1.02萬人因為反修例案件被捕，2,521人已經或正在接受審訊，當中883人須承擔法律後果，數字還未包括未審先囚的手足。

自我介紹入手 邀請做筆友

阿情多次提到「陪伴」，她形容獄中生活孤單，除了只播TVB的電視、收音機、部份人訂閱報紙，以及每月只有兩次的親屬探訪，寫信就是囚友與外間最大的連結，為陪伴手足渡過難關、為延續運動都應該持之以恒寫信，「大家都係手足，大家都係共同體，我都唔會放棄佢哋。大家𠵱家可以做嘅嘢都唔多，（寫信）陪住佢哋係我仲做到嘅嘢」，「我做朋友嘅態度係，希望陪到佢哋出冊（出獄）」。

眼前一張張雪白的信紙，千言萬語卻不知從何說起。阿情笑說，自己也非妙筆生花的人，訪問時她經常說着「對唔住、對唔住，我講嘢唔好」，小妮子卻可以洋洋灑灑寫滿一頁頁信紙。她認為寫信最重要的是表達關心，讓囚友感到獄中的生活不孤單，文筆反而不是重點。她建議第一封信可以由自我介紹入手，如同中學生向同學介紹自己的背景及性格，分享生活點滴，邀請對方成為筆友，也可嘗試了解囚友獄中的需要。

囚友變「樹窿」 聽牆外人困憂

阿情說寫信是有來有往的事，若然獄友回信，自自然然會知道如何寫下去。她特別提醒寫信的人切勿以施予或提供幫助的心態執筆，強調寫信師和囚友的關係平等，透過寫信得益的不一定是囚友，有時囚友也樂於充當「樹窿」，聆聽牆外人的困憂。網上也有朋友說，寫信給在囚的朋友，更大得着是為了與過去的自己和解。

筆耕一年，阿情說部份筆友已出獄，家境較好的人甚至已到外地生活，亦有人仍需面對長達數年的囚獄生活。她形容寫信師與筆友是奇妙的緣份，若然在牆外可以相聚當然是好事，但見到他們有更好的生活、毋須再與獄中的生活有牽扯，也是另一番感受，能夠陪伴他們度過獄中春秋，於願足矣。

■記者陳嘉裕