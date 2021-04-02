台灣總統蔡英文昨就台鐵事故下達四點指令，表示要盡力搶救，徹查事故原因；行政院長蘇貞昌向死者家屬及傷者道歉，並指會由獨立機構釐清事故原因。日本首相菅義偉、美、英、澳、法等國的駐台機構均在網上發文慰問。

蔡英文昨午前往花蓮的應變中心聽取簡報，發表四點指示，當中包括要持續盡全力搶救傷者，又稱目前消防、警察等各部門都積極投入救災，已指示軍隊支援；另外，她又說會全力協助死傷者家屬，並在最短時間內調度搶修交通，會徹查事故原因。她希望在真相充份釐清前，不要有過度揣測或指控。據報，今日她將會再到花蓮慰問傷者。同日，蘇貞昌到應變中心後對罹難家屬、受害乘客表示最大歉意，並到醫院探望傷者，對他們說「不好意思，讓你受苦」。至晚上，蘇也在社交媒體稱，事故責任會在救援與搶修工作完成後，由獨立調查機構盡速釐清。

杜汶澤捐百萬新台幣予難屬

多地官方均對事故致以慰問，當中包括大陸國台辦。日本首相菅義偉和前任首相安倍晉三在社交媒體對台灣表示慰問，其中菅義偉更以繁體中文和日文發文；安倍晉三則指，作為台灣的朋友，將傾全力協助，又衷心祈禱其他人平安無事。另外，美在台協會、歐洲經貿辦事處、英國在台協會、澳洲駐台辦事處、法國在台協會等都發文致意，與台灣剛開展旅遊氣泡的帛琉總統惠恕仁表示，對事件感到非常震驚，也很訝異，特別是在他剛從台灣出訪回來的時刻就發生憾事，他向蔡英文發送唁電致哀。而現居台灣的港人杜汶澤表示會捐100萬元新台幣（約27.3萬港元）予死者家屬，以「感謝過去台灣人對香港的支持」。

台灣蘋果新聞網/中央社