在一般加密貨幣交易以外，一種同樣使用區塊鏈技術的虛擬資產近期亦快速崛起，成為藝術及收藏品界新寵兒，拍賣成交價更屢創新高，一幅5,000合一拼貼畫作上個月就經佳士得（Christie’s）以6,930萬美元賣出。這個幣圈新貴名為NFT。

NFT全寫為Non-Fungible Token，即「非同質化代幣」，為區塊鏈上一串獨一無二的代碼，並可以在代碼中附上圖片、影片或任何格式的數碼檔案，成為一張專屬的數碼證書，無法再被細分。當數碼檔案變成NFT後，理論上任何人都可以經區塊鏈觀賞，但所有權只屬於儲存該NFT的區塊鏈錢包擁有者。

最早可供交易的NFT收藏品於2017年出現，但直到去年「NBA Top Shot」推出，始正式進入公眾眼簾。「NBA Top Shot」有官方授權，類似現時已成收藏界珍品、上世紀中後期在美國推出的球星棒球卡，分別是每個NFT都記錄了某一位NBA球員在賽場上的一小段精彩片段，短短大半年就成為炒賣新貴。根據網站CryptoSlam數據，「NBA Top Shot」的總銷售額為4.48億美元，目前最貴的一個Top Shot NFT為湖人球星LeBron James的入樽片段，最新成交價為21萬美元。

藝術市場龍頭佳士得上個月以6,930萬美元賣出拍賣行經手的首幅NFT畫作，為美國數碼藝術家Beeple過去14年作品集錦拼貼畫《Everydays: The First 5000 Days》，創數碼藝術品的成交世界紀錄，亦是世上最貴的一張JPEG。

佳士得回覆查詢時表示，一直都有關注數碼藝術，但直至區塊鏈技術出現，方可確立數碼畫作的擁有權，並由此產生價值，又認為今次成交只是NFT這個不受物理限制創作媒介的開始。

而隨着NFT日漸獲得關注，越來越多人試圖加入分一杯羹，歌手、畫家紛紛將自己的作品NFT化。名人如Twitter CEO Jack Dorsey就將自己第一條Tweet以290萬美元出售，收益以比特幣方式捐予慈善組織；前日本AV女優上原亞衣亦正將三張相片以NFT方式拍賣。

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