港人今年復活節假期未能出埠散心，不過機場仍有一批港人準備出發到英國。《蘋果》下午到機場視察，偌大的離境大堂仍然頗為冷清，惟獨往英國航班的登記櫃位較熱鬧。 今日（3日）共有3班前往英國倫敦的航班，大批留學生由親友陪同，拖着行李回英讀書，亦有準備移民英國的港人為子女的將來着想，到異鄉開展新生活。

育有一子的Jacob（化名）持BNO Visa隻身前往倫敦，他到埗後會先找地方租住，工作方面暫時未有太大打算，他稱自己還年輕、仍有工作能力，對工作不太擔心，打算「闖一闖」。他又稱，稍後亦會為現年1歲多的兒子找學校，安頓一切後，最遲7月底接太太及兒子到英國生活。

Jacob認為，香港政治環境每況愈下，他坦言移民主要是為小朋友將來着想，「而家有《國安法》，選舉又改制，都擔心小朋友教育」。他又表示，早一兩年已萌生移民念頭，「但冇諗過咁快」，直至保安局早前提出修訂《入境條例》，8月1日起賦權政府禁止港人出入境，Jacob才加快腳步起行。

Jacob又稱，已將在香港的金融生意交由他人打理，但仍會惦掛未能一同移民的父母，「（移民）對佢哋比較困難嘅，言語不通、政見不同，佢哋又覺得未至於要移民囉」。

留學生聖誕返港避疫 趁復活假回英上課

除了移英港人，現場更多是準備回英讀書的留學生。不少留學生於去年聖誕期間回港，之後一直上網課。現時英國疫情放緩，大批留學生趁復活節假期回英國，到埗隔離檢疫後，再重回校園上課。

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