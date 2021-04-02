【本報訊】觀塘市中心重建後變天，佔地16萬呎的裕民坊公共運輸交滙處昨率先啟用，設有全港首個室內冷氣巴士候車區，有乘客大讚舒服「好似搭飛機咁」，亦有市民指政府早應改善此類民生建設，而非打造千億大白象基建工程。有區議員更帶備儀器偵測到下層小巴站空氣質素欠佳，超出世界衞生組織的標準約20%。

「唔知點樣搵個路口」

裕民坊公共運輸交滙處分兩層，是全港最大有蓋運輸交滙處，上層巴士總站屬「人車分隔」設計，暫設八條巴士線，乘客候車區位於冷氣商場內。

昨日是假期，巴士站和小巴站未見人龍，黃太大讚新交滙處較露天巴士站「好好多」，指「𠵱家涼住（等車），好似搭飛機咁。」另有市民批評交滙處指示不清晰，「入到嚟商場，唔知點樣搵個路口」，亦有長者指要走上一層等巴士較麻煩。另有市民指新加坡早已使用冷氣車站，指香港「好落後」，批評政府早應改善此類民生建設，而非亂花公帑建千億高鐵、港珠澳大橋。

屯門區議員巫堃泰昨早到來視察，指巴士站空氣質素不俗；惟巴士站下一層的小巴總站只用抽風系統空氣質素較差，他用PM2.5空氣監測盒子在小巴總站中間測試一小時，發現該處PM2.5水平為約30μg/m3，高峯值更達37μg/m3，若持續24小時會超出世界衞生組織標準20%，不利長期逗留上址人士健康。