【本報訊】港台管理層上月底撤換《鏗鏘說》主持蘇玉華（圖），昨日播出的節目改由通識科「重新冠名科目委員會」主席、嶺南大學協理副校長劉智鵬擔任主持，訪問「食神」梁文韜。據了解，今集《鏗鏘說》主持劉智鵬、嘉賓梁文韜均由港台高層欽點，節目內容及題目亦由高層訂定。

文教組製作 「一啲自主權都冇」

新一集《鏗鏘說》不僅台前面目全非，幕後亦徹底換人。據悉，昨晚播出的節目是由港台綜合節目和文教組（前名教育電視組）製作。有港台中人向本報表示，兩組人員需按助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅在內的高層安排的題目、主持和受訪者製作節目，「（兩組）係一啲自主權都冇」。

昨晚《鏗鏘說》主題為「韜饕不絕」，圍繞飲食文化。愛煮圍村菜的梁文韜在節目中講解盆菜由來，劉智鵬則稱，中國人的基因是與食物有密切關係，「唔鍾意食嘢就唔好做中國人」。劉智鵬又問食神如何看疫情下飲食業的危和機，對方指：「機係邊？今次唔識講。」

網媒「立場新聞」引述消息人士報道，下星期暫定播出訪問甘浩望神父的一集，則是由原定班底製作。

至於《鏗鏘集》訪問眾新聞中國組等探討傳媒空間的一集，早前傳出被抽起。有消息指，該集原定下周一（5日）播出，惟管理層聲稱未有時間討論，故暫時不會播出，廣播處長李百全亦下達指示，由文教組製作另一集作頂替。

另一港台消息則指，探討傳媒空間的一集已完成後期製作，取而代之的《鏗鏘集》不是由原有《鏗鏘》班底製作，但明白文教組面前高層指令，也十分為難。另一消息人士稱，管理層暫未有明言抽起該集，內部也未能清楚下周一播出的《鏗鏘集》詳情。

港台回覆稱，有關編輯事宜的討論和處理，以及人力資源的調配，屬港台內部事務，均不作公開評論。