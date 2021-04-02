【本報訊】一連五日復活節假期昨開始，市民毋懼武肺疫情反彈四出郊遊玩樂，各處山頭擠滿行山客，但多人行山亦意外頻生，昨日至少發生21宗行山事故，當中有外籍人士挑戰馬鞍山吊手岩時失足墮下10米山坡，幸被樹椏阻止跌勢才保命，事主僅受輕傷事後繼續行程；另有山友於鴨脷洲玉桂山行山撼傷頭，需由直升機救起送院治理。

昨日大清早，西貢市已聚集大批遊人，巴士站、小巴站及的士大排長龍，人山人海，準備乘車到行山熱點，亦有人到塔門等地露營遠足；另有市民乘街渡到附近橋嘴島等地郊遊，十分熱鬧。昨日全日發生至少21宗行山事故，多人受傷需送院。

昨中午時分，兩名外籍男子挑戰馬鞍山險峯，途中他們經過吊手岩爬上牛押山途中，其中一人攀爬前人佈置於斜坡的長繩，其間疑部份綑綁於大石的繩索突然鬆脫，導致他失足直跌落10米下山坡，幸危急關頭他被斜坡上樹椏擋住跌勢才撿回一命。

僅受輕傷 繼續行程

事發時本報記者剛巧公餘行山路過直擊事件，連忙與其他山友協助該名外籍人士爬離懸崖。

墮山洋漢頭部和手腳擦傷流血，當他爬回安全位置後才知驚險，頻呼「Thank God」，他檢視傷勢發現無恙稱毋須報警，其後與友人繼續行程。現場所見，肇事山坡十分陡峭，記者所見涉事洋漢年約40歲，身材略胖，當時身穿T恤波鞋短褲，似欠安全裝備，其同行朋友亦只穿普通波鞋；二人沒帶備行山枴杖、手套及行山鞋。

生態地質導賞員戴緻賢稱，在陡峭山徑常見有前人留下繩索或鐵鏈，便利其他山友，但這些繩索或鐵鏈經過一段時間後會風化或氧化，甚至被雨水侵蝕，安全成疑，不建議使用，認為市民攀爬時應以天然石縫的凹凸位做借力點，若去到崎嶇難行路線應量力而為，切勿逞強。

兩傷者乘直升機送院

另外，昨早10時許，34歲外籍婦人偕丈夫到大嶼山老虎頭遠足前往愉景灣，其間不慎扭傷腳無法繼續行程，需由直升機送往東區醫院治理。至下午1時許，25歲姓鄭男子與兩名男友人到香港仔鴨脷洲玉桂山行山，途中他失足跌傷頭部和手腳，需直升機救起送往律敦治醫院醫治，幸無大礙。

其後再有兩名女子於玉桂山行山擦傷及肚痛不適，記者在場目擊消防橡皮艇到場，消防員檢查擦傷的女子發現她無法繼續行程，安排她乘消防橡皮艇離開，至於另一名肚痛女子休息後已可自行離去。

昨日天氣炎熱及潮濕，有資深山友直指炎熱高溫下比較辛苦，「帶咗兩支水都飲晒」。至於昨日其他行山事故包括有人體力不支或扭傷腳，其中下午3時許，兩名男子在西貢行山時一人疑中暑不適送院。