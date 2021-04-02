死亡列車上，有人永遠留在陰暗隧道，有人抱着行李，在荒野塵土中逃難，一對姊妹僥倖躲過死劫，爬過好幾個人的屍體才能脫困，其中一人還臉部破相，送院縫了11針，回憶事發過程，嚇得直說「三魂七魄都不見了！」

「該不會要見上帝了！」

因車廂扭曲變形，乘客連忙爬窗，也有人爬到列車頂，險象環生。從現場照片看到，不少倖存者衣服都被鮮血染紅，自行簡單包紮後，負傷抱着行李步出鐵軌逃生。余姓姊妹從台北搭台鐵要回花蓮老家掃墓，事發時，感覺緊急煞車，接下來聽到兩聲巨響，然後發生翻覆意外。眼看身處的第五車廂變形，姊妹決定往第六車廂方向逃生，「當時爬過好幾個人的屍體」，到了第六車廂的門縫小洞爬出來。

柯先生事發時坐在第七車廂，他和太太回台東老家掃墓，列車撞擊前還在座位上睡覺，沒想到突然聽到劇烈撞擊聲，隨後車廂在鐵軌上側翻滑行，他用擊破器把窗戶打破，才能與太太逃出，幸好僅受輕傷。另一名男乘客林銘鋒和妻子死裏逃生，只受輕傷，他與妻子因沒有座位，都坐在地板上，事發時車廂劇烈搖晃，當時他心想「完了！該不會要見上帝了！」妻子也被嚇到臉色慘白。列車停下後，林和乘客試圖逃生，但因車廂已嚴重變形，他們嘗試許久還是打不開，直到有人把車門的開關扭開，車門才打開，眾人趕緊拿着行李下車逃生。

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