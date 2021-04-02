【本報訊】某些社團擁有報復DNA。新界南總區刑事部警司（行動）陳志昌前年與同屋苑街坊捲入「狗咬狗」紛爭，陳志昌因未有為拉布拉多犬佩戴狗帶，遭法庭判罰款1,000元。本報今年初報道事件後，至本周一晚涉事街坊遭警方拘捕，被指與陳志昌妻子去年5月口角時涉嫌刑事恐嚇。事主否認曾作恐嚇，質疑對方公報私仇。警方稱，去年5月曾接獲報案，一名市民爭執期間懷疑被言語恐嚇，周一拘捕一名男子。

事主歐陽先生前年3月首次因放狗問題與陳志昌爭執，當時陳志昌帶同飼養的九歲拉布拉多犬到將軍澳日出康城狗公園，與街坊歐陽先生的一歲多唐狗起衝突；同年5月在附近後山再次發生「狗咬狗」事件。陳志昌其後被控安排一大型狗隻進入或留在公眾地方，違反《危險狗隻規例》，去年1月在觀塘裁判法院被判罪成，罰款1,000元。規例列明，任何人不得安排大型狗隻進入或留在公眾地方，除非狗隻被狗帶穩妥牽引。據歐陽先生說，陳志昌亦曾在小額錢債審裁處向他提出民事索償二萬多元，被裁定敗訴。

暫未被起訴 獲准保釋

因二人居於同一屋苑，歐陽先生其後不時遇上陳志昌夫婦。去年5月，雙方再因陳妻未有為狗隻佩戴狗帶而有口角。至本周一晚，歐陽先生在家中被將軍澳警區警員上門以涉嫌刑事恐嚇拘捕，帶返警署落口供後未有被起訴，獲准以1,000元保釋外出。

歐陽先生接受本報訪問指，警方落口供時聲稱他當時曾阻止陳妻離開屋苑內的寵物公園，更指控他曾對她表示：「我知道你老公係水炮車，我會每日落嚟招呼你。」

歐陽先生向記者否認有講過警方引述的說話，當日爭執時已即向屋苑保安員求助並報警，當時亦有等候屋苑巴士的住客目睹情況，否認曾經阻止陳志昌妻子離開。他憶述，當日與到場警員的對答只限狗帶問題，當時亦無人提及過曾遭恐嚇或感到不安。

據歐陽先生憶述，事發當日警務人員一度質疑他無證據證明陳妻無為狗隻戴狗帶，「當時我話，公園裏面有三個高清閉路電視。我都未講完，現場警員已經話：『得，走得。』我就問點解唔出告票，至少都轉介畀漁護署。警察只係話：『我都要調查吓嘛。』就自己上警車走。」他說，警方在事發後一個月開始軟硬兼施，先後以電話、在信箱留紙條，甚至上門要求他落口供，聲稱「高層一定要落」，若不落口供就會被捕，但他以警方未有交代其所涉罪行為由拒絕，約一個月後亦不了了之。

本報今年1月報道事件後，歐陽先生又再接獲警方電話，要求他落口供，他依然拒絕，不料上周四在屋苑附近遇到陳志昌後，周一晚即遭警方拘捕。歐陽先生表示並不擔心，「但就覺得好滋擾，不斷用佢啲私人方式，又透過公營機構去滋擾」。他說連串事件反而令他家人感到緊張和擔心，平日出入也盡量選擇多人的地方。

警方覆稱去年5月接獲一名巿民報案，在將軍澳環保大道一公園與一名男子因瑣事發生爭執，其間懷疑被言語恐嚇。將軍澳警區刑事調查隊周一晚約11時在將軍澳以涉嫌刑事恐嚇拘捕一名男子，准予保釋候查，4月下旬須向警方報到。

新界南總區刑事部警司（行動）陳志昌今年初就中大撒粉案會見傳媒時，曾以中大校友身份批評涉案學生是暴徒，又責斥學生組織淡化事件是為暴徒開脫，行為卑劣無恥。