【本報訊】港鐵近日又再發生列車衝燈意外。本報獲悉，周四一列正駛離九龍灣車廠的列車，疑因車長與後勤人員溝通有誤及未有留意燈號，令列車在車廠路軌內「衝燈」近40米。港鐵確認事故，聲稱事故未有造成人員及列車損傷，涉事車長已暫時被調離原有職務以作出調查。

未接通知即開車

消息指，涉事列車昨清晨駛離九龍灣車廠時，疑因車長在未待車廠行車控制主任通知可開動列車、以及未有確認其中一支訊號燈仍是紅色的情況下繼續行車。車長隨後發現訊號燈後的路軌道岔（俗稱波口）尚未切換，故即時停車。列車最終「衝燈」近兩節車廂，即約40米左右。事故未有令列車及路軌受損，車長亦未有受傷。

港鐵回覆稱，周一上午約6時許，一列沒有載客的列車在九龍灣車廠內以手動模式慢速駕駛，準備由車廠駛往主行車線投入服務期間，越過一支尚未有前進訊號的訊號燈後隨即停下。事件中沒有設施損壞，亦沒有影響觀塘綫列車運作安全。港鐵續表示，十分重視事件，相關職員包括車長及車廠調度員已暫時調離職務配合調查。

港鐵同類事件頻生，上月一列非載客列車由荃灣車廠駛往荃灣站，準備投入服務時，列車曾越過車廠內一支未有前進訊號的訊號燈，車長隨後停車。港鐵事後稱，已即時安排工程人員檢查，設備狀況正常，而車務控制中心亦隨即調配列車，荃灣綫服務受到輕微影響，涉事車長被暫時調離駕駛職務，以配合調查。