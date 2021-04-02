【本報訊】疫情持續一年，有犯罪集團為「搵快錢」成立假派對房間公司，招攬傀儡申請逾200張信用卡進行虛假簽賬，再將簽賬以現金提取，但一眾傀儡沒依時還款拖欠大量卡數，並申請破產，涉款8,500萬元。警方昨搜查全港各區，以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕24人，並凍結130萬元犯罪得益。

被捕15男9女（23至67歲）中，包括57歲主腦及骨幹成員。警方指，詐騙集團於前年1月至去年7月，成立一間假派對房間公司，並設立信用卡商戶戶口。集團其後再開設多間空殼公司及招攬傀儡，向不同銀行申請逾200張信用卡。傀儡於行騙集團屬下的假派對房間大量簽賬，涉款8,500萬元，最高一筆達12萬元。

拖欠還款兼破產

警方指，所有簽賬其後由戶口現金提取，或轉賬到集團其他成員個人戶口，少部份用作支付信用卡最低還款額。傀儡沒有依時還款，拖欠甚至申請破產，欠款由數十萬至300多萬，令發卡銀行蒙受損失。

警方前日搜查全港32處地方，包括派對房間登記的葵涌寫字樓，證實為空置單位。警方於被捕人住所撿獲大量信用卡及相關銀行文件，並凍結130萬港元懷疑犯罪得益。被捕人報稱包括保安員、廚師，售貨員及地產經紀等，部份人無業，跟申請信用卡上報稱的職業並不相符。