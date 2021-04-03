人大公佈新選舉方案，僭建候選人資格審查委員會（資審委）以審查選委會、特首及立法會參選人資格。資審委料由主要官員擔任，特區維護國家安全委員會（國安委）也在審查資格時有一定角色，對於外間關注特首同時為國安委主席，又負責委任身兼資審委的主要官員有利益衝突之嫌，律政司司長鄭若驊今早在電台節目上指，若涉利益衝突，例如有成員要參選特首，相關人士將要申報或避席。

人大常委會通過修訂的《基本法》附件一和附件二來「完善」香港選舉制度，但沒說明資審委細節，特區在本地立法時要列出資審委的組成和運作。

鄭若驊今早在電台節目中表示，資審委並非全新的事，資審委將取代過去選舉主任的工作，確保候選人擁護《基本法》及效忠特區，若然資審委對參選人有疑問時可通過警方國安處審查，再交國安委判斷，然後由資審委按該判斷決定。她又反駁利益衝突的說法，強調不會「亂咁嚟」，討論也非一個人說了算，若然出現潛在利益衝突，例如有成員參選特首，相關人士將要申報或避席。

曾國衞：資審委或處理機密 不宜外人擔任

同場的政制及內地事務局局長曾國衞認同由主要官員出任資審委，指主要官員熟悉《憲法》和《基本法》，獲中央「絕對信任」其能力及原則，並指資審委可能要處理機密資料，不宜讓外人接觸，由主要官員負責「最合適」。被問到由《國安法》指定法官出任資審委是否可行時，他指過往有選舉主任作出資格審查決定後被「黑暴」起底或威嚇，相信外人都未必願意做，反而主要官員不畏懼外國制裁，更為合適。

鄭若驊也指，即使參選人被判斷為不擁護、不效忠，但不代表會影響國家安全，為免影響《國安法》指定法官的觀感，指定法官不宜出任資審委。

至於資格審查委員會如何作出判斷？鄭若驊稱會按個別情況，不會限定時間性，「唔可以話係3年前嘅嘢、5年前嘅嘢就（計定唔計）⋯⋯好難單去講話睇幾耐（之前的言行）」。對於資審委所作的決定不受司法覆核挑戰，鄭若驊指，如涉及基本資料問題，例如居留權等一般性要求，有關人士依然可以提出訴訟，但資審會若根據國安委的意見書作決定則不能提出訴訟。她再解釋，有關調查可能涉國家機密，故不能公開，也不可提出訴訟。

曾國衞補充，一般情況下資審委認為有需要時會尋求國安委的意見，但不排除警方國安處會針對個別參選人，主動向國安委或資審委提交情報，「講真，你（警方）明知嗰個人有問題，知道佢會參選，會唔會主動通知資審委呢？要睇實際安排」。

是否出動召集人制度由中央決定 不在本地立法之內

在新增設的選舉委員會召集人制度方面，曾國衞說，有關制度屬於中央權力，未有具體說法。被問到是否選舉流選就會出動召集人制度，他稱不會預測，若有特殊情況，特首將會提呈中央，再由中央決定，故召集人制度不在本地立法之內。他強調，由中央出動召集人制度並非干預，「唔係你香港處理，就係中央用事權去處理」。

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