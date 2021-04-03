課程發展議會日前宣佈，高中通識教育科將改名為「公民與社會發展科」，如同正式將通識科「殺科」。課程發展議會與考評局公民與社會發展委員會主席劉智鵬今早在商台節目表示，通識科本意是希望學生明辨慎思、開闊眼界，惟於實踐過程中變成着重操練的學科，同時未能達到學科設立的原意；而今次改革調整了課程內容及考評方式，令學生毋須再「死背書」。劉直指，是次改革是個頗革命性的改動，教師將不再只教授學生如何應試。

對於有教師擔心未有足夠時間準備新學科，劉智鵬回應指，改革後並非出現新學科，教師仍可沿用舊有課本教學，惟課程以外的內容跳走不教即可。劉又指，世界不停變動，教科書上的內容或已過時，故建議教師放下過往專業上的習慣，嘗試以新角度看待新課程，同時「八卦」一些，從網上了解世界發生的事，甚至在通關後外出遊歷。

課程發展議會主席譚嘉因亦表示，通識科改革不會削弱學生的批判性思考，因明辨慎思仍是新課程的宗旨。譚強調，學生要在新課程的公開試中考取好成績，仍必須擁有上述能力。譚又表示，期望學生透過新課程學習客觀地了解一些事件與其帶來的影響。

DSE中文取消聆聽說話卷 譚嘉因稱不減學習內容

今次課程改革亦牽涉到通識科以外的核心科目，譚嘉因稱，整個課程改革的目的旨在為學生創造更多空間，同時令他們騰出時間嘗試有興趣與有能力的學科，因4個核心科目現時已佔據了一半課時，有不少學生可能已花上很多時間去修讀核心科目。譚續指，不鼓勵學校將學生騰空出來的時間用作操練，反而應讓有能力的學生選修多一科目。

提到文憑試中文科日後將取消卷三（聆聽及綜合能力）及卷四（說話能力），譚嘉因強調，學生所學的內容不會減少，因相關內容會改為放進校本評核內，希望學生可藉此減少操練，同時學生亦可在一個較有信心的環境下進行匯報。

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