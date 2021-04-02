【國際關注】

【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英、資深大律師李柱銘等七名民主派人士，因前年參與民陣發起的8.18維園「流水式集會」被裁定組織及參與非法集結罪成。白宮發言人普薩基回應事件時表示，這正是北京侵蝕香港自由、不履行《中英聯合聲明》義務的又一例證。聯合國則表示，秘書長古特雷斯認為不應再出現良心犯。

普薩基指，七名香港民主運動人士出於政治動機的行動遭到定罪，再次顯示北京如何鎮壓香港和平異議人士，這些人士參加有超過170萬港人參與的和平遊行，他們的訴求是自治與自由，是中國承諾過的。普薩基表示，這些人被定罪正是北京侵蝕香港自由，與不履行《中英聯合聲明》規範國際義務的又一例證。

美國國務院發言人普萊斯則在例行新聞發佈會上表示，美國將繼續向損害香港基本自由自治的中港當局問責，顯然是指制裁行動。

聯合國秘書長發言人杜加里克被問到古特雷斯對案件有何評論時表示，「秘書長一再重申，21世紀不應再有良心犯。他總是強調和平集會權利有多重要」。但被追問古特雷斯是否應就這件重要的事發表正式聲明時，杜加里克稱：「我被問一個問題，並已回答了。」

史墨客斥藉鎮壓迴避問題

律政司發表聲明回應，重申所有檢控決定均是按證據、適用法律和《檢控守則》作出，強調港府一直尊重及重視《基本法》保障的權利和自由，但這些權利和自由並非絕對，是可受到限制，包括基於公共秩序及保障他人的權利和自由，令人遺憾案件引來了一些基於政治理由而作出的無理批評。

對於特區政府持續打壓民主派，前日接受部份傳媒訪問的美國駐港總領事史墨客，昨在《南華早報》、《明報》撰文，指今時今日已很難認為香港能長久地繁榮下去。他認為，特區政府的無能和不願意回應公眾關注，是2019年爆發多宗示威抗議的主因，但政府卻以鎮壓異見，拘捕和肅清異見者，甚至歸咎外部勢力，試圖解決問題。

史墨客認為，人大常委會決定拒絕真正代表港人的民意代表進入議會，日後的立法會和特首選委會只會是一班獲北京挑選的代表，「只有北京獲批准的意見才可以被聽到」。他指這明顯是倒退的做法，不會帶來民主改革，最終令政府的管治更不能回應民意。

他認為，要解決香港當前的挑戰，最好還是按照《中英聯合聲明》和《基本法》行事，讓立法會和特首選委會能代表所有香港人的意見，不是只容納北京挑選的人士。他又指，應容許讓香港當局自行制訂相關保安的法例，取代現有用來鎮壓異見的國安法。

外交部駐港公署發言人強烈譴責和堅決反對美國駐港官員接受個別媒體採訪就香港事務大放厥詞，認為這是公然污衊中方「完善」香港選舉制度和制訂實施香港國安法，並為反中亂港分子撐腰打氣，威脅制裁也是肆意踐踏國際法和國際關係基本準則。