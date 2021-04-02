【本報訊】一連五日復活節假期昨展開，但疫情下酒吧及派對房間仍未復業，警方突擊巡查全港，揭發多間派對房間及酒吧違規營業，甚至經營無牌酒吧及賭檔，拘捕至少55人，以違反限聚令票控300多人。其中曾拍攝《狂舞派3》等電影的新蒲崗工廈單位，被警方揭發正舉行音樂會，單位內115人遭票控，四人被捕。

前晚9時許，警方巡查新蒲崗五芳街永顯工廠大廈，發現四名男子形迹可疑上前截查，揭發工廈9樓一單位正舉辦音樂會。警方以違反停業令拘捕四名男負責人（19至25歲），並以違反限聚令票控場內115名男女，這是警方首次搗破涉及音樂會的違規活動，亦是最多人被票控的一次。

據悉，音樂會於前晚6時半至10時舉行，活動期間各人有戴口罩。該1200呎單位曾用於拍攝《狂舞派3》及《熟女強人》等電影，亦連續三年是《全民造星》主要排練及拍攝地點。

警方突擊多區酒吧

另外，警方前日起於西環、香港仔、九龍城、尖沙嘴、沙田、觀塘多區突擊巡查多幢工廠大廈、酒吧及單位，其中於觀塘搗破六間違規經營派對房間，拘捕四名負責人，票控90顧客；另前晚於尖沙嘴加連威老道搗破違規經營酒吧，拘捕三人及票控57名顧客；警方同時揭發有人於紅磡工廈內經營非法賭檔，拘捕女負責人及八名涉聚賭人士。