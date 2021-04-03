一連數日的復活節長假，港人因疫情關係無法外遊，但另一批準備移民英國的港人卻聚滿香港國際機場，準備告別這一座城市，令冷清良久的香港機場，充斥着離別情緒。

據英國希斯路機場（Heathrow Airport）網站顯示，昨（2日）共有3班來自香港的航班，分別是維珍航空、國泰航空、英國航空的班次。《蘋果》記者晚上抵達希斯路機場接機大堂處，看到不少港人拖着大小行李，準備到新國度展開新生活。

駐英記者 李雨夢報道

60多歲的蔡太持BNO Visa來到英國，她指女兒與外孫已移居英國數年，她晚年來到英國，主要是弄孫為樂。乘搭維珍航空的蔡太表示，這班到英國的航班幾乎坐滿乘客，「坐滿晒咁滯囉，落機之後排隊，目測後面應該有百幾人」，以她的觀察，不少是香港的年輕人，亦有一家大小移民，部份是在港轉機的中國人，「今日比我想像中多人」。

蔡太表示，抵達英國等候入境的過程，等候了幾乎兩小時。決定移民到英國，她直言沒有思考太多，「我過嚟湊孫吖嘛」。對於離開香港，她沒有太大不捨，加上家人都在英國，故沒有太多離愁別緒。

20多歲的阿貓（化名）過去曾在倫敦讀書及工作，今次亦是持BNO Visa隻身前往英國。她指在香港機場辦理登機手續時，櫃檯有很多人，同樣乘搭維珍航空的她指，「架機一定超過50%滿，但我見國泰嗰邊都好多人」。阿貓表示，本身是打算到倫敦工作，但開放予港人申請BNO Visa後，便思考移民到英國的可能，「都冇諗太耐，覺得有嘅話就要行先」。對於離開香港，阿貓直言沒太大感受，「之前都喺呢度住開，所以都習慣嘅，不過都會觀察下先」，她指身邊亦越來越多朋友正考慮移民英國，「可能搵到工就會過嚟」。至於英國疫情，阿貓直言雖然擔心，但「逐步逐步行啦」。

籌備半年終離開 ：「好唔捨得」

不願上鏡的伍太兩夫婦帶着兩名小朋友移民到英國，伍太指在航班上有香港人及內地人，亦有看到其他準備一家大細移民到英國的香港家庭。她指抵英後等候入境花了近1小時。伍太一家準備落腳Milton Keynes，一家人花了約半年時間準備移民的事宜，「BNO Visa之前已經考慮緊，一有BNO Visa就去計劃」。籌備半年，終於要離開香港，伍太直言難捨難離，剛抵達倫敦機場的她不禁哽咽，「依依不捨，講就好堅強，實質就好唔捨得」。她指兩個小朋友離港時亦忍不住哭泣，「佢哋喊得仲大聲，估唔到佢哋會更加唔捨得香港嘅嘢」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！