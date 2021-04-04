美國財經網站《商業內幕》（Business Insider）日前報道，社交網站Facebook有多達5.33億個用戶個人資料，早前在一個黑客討論區被公開，共涉及逾百個國家及地區，其中香港亦有多達293.8萬用戶受影響，包括用戶電話號碼、姓名、生日，及部份賬戶的電郵地址和關係狀態等。有本港資訊科技專家建議市民盡快更改Facebook密碼，小心留意可能屬詐騙的短訊或電郵。

翻查網上資料顯示，涉及資料被外洩的香港用戶共有293.8萬戶，而無法使用Facebook的中國，受影響用戶亦有67萬戶。外電引述Facebook發言人指，有關事件是於2019年報道過的舊資料，他們亦於該年8月解決這個問題。

不過，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，雖然資料於2019年外洩，當年事件亦曾被報道，但部份個人資料，如電話號碼等不會經常變更，而資料似乎是首次被全數公開，透過相關網站可見到用戶的姓名、電話號碼、性別、居住地、婚姻狀況及工作地點等，部份用戶亦顯示電郵地址，但暫未看到顯示出生日期。他稱，雖然網站未有顯示Facebook賬戶密碼，但不代表黑客沒有掌握相關資料，建議市民盡快更新Facebook密碼。

專家籲用戶留意可疑短訊

他又稱，因用戶的電話號碼亦外洩，建議用戶在更新密碼之餘，亦加設「兩步驟驗證功能」，最好採用透過非手機驗證的方式去進一步提高保障。他又稱，不少用戶多「一個密碼走天涯」，故若黑客掌握了其Facebook密碼，有機會試圖入侵用戶的其他賬戶等，如網上銀行等賬戶，用戶需小心。他又稱，用戶亦需留意是否有透過SMS或WhatsApp等接受到可疑短訊，不要胡亂按入相關連結，若手機安網了防毒軟件亦可提高保障。

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