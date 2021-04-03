回到台鐵太魯閣號出事前，鐵道迷「林劭劭」當天早上到宜蘭武塔站，剛好拍到出事列車及兩名殉職司機袁淳修與江沛鋒認真執勤的最後身影，二人神情非常專注，但10分鐘後，卻無聲無息地被列車帶走，從此天人永隔。

林劭劭昨天在YouTube公開一段影片，片中出事列車行經宜蘭武塔站，還非常清楚的拍下袁淳修與江沛鋒執勤的畫面，當時袁戴着帽子、墨鏡、口罩，穿反光背心的江則坐在一旁，列車緩緩駛離車站，最後消失在畫面中。武塔站距出事的清水隧道約38公里，林劭劭拍下出事列車後，繼續在武塔站等待另一列車鳴日號經過，豈料傳來震撼消息，「10分鐘前才看到的兩名駕駛員，10分鐘後卻無聲無息地，被生命的無常帶離人世，而且被帶走的不只是司機員，還有幾十位乘客！」林劭劭坦言此事讓他非常難過，心情沉重，但朋友提醒他應該公開影片，藉此能安慰家屬，故此才上傳影片，願逝者安息，傷者早日康復。

當局檢討企位

不少傷者回憶，指事發時不少站票乘客跌倒，而台鐵為疏導乘客，在太魯閣號發售120張站票，引起外界關注死傷慘重與站票有關。昨天，台鐵副局長杜微回應指列車高速行駛時發生撞擊，乘客必定跌倒，但當局亦檢討，比對傷亡統計及站票發售情況，再作相關分析。

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