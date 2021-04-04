九龍灣體育館社區疫苗接種中心疑出現嚴重「甩漏」。據《南華早報》報道，一名55歲患血癌外籍男子原本與友人一同預約了3月18日前住觀塘曉光街體育館接種BioNTech疫苗，未料誤往九龍灣體育館，但仍獲接種他未有預約的科興疫苗。事主指過程中職員未有逐一檢查各人的預約，事後他收到系統短訊通知指他缺席原先預約，才驚覺打錯針。《蘋果》正向公務員事務局及食衞局查詢，尚待回覆。

《南華早報》今日（4日）報道，一55歲患血癌外籍男子原本與逾70歲友人一同預約了 3月18日下午6時半前住曉光街體育館接種首劑BioNTech疫苗，卻錯誤前住了只打科興疫苗的九龍灣體育館接種中心，過程中兩人曾出示身份證，但職員似乎未有逐一檢查各人的預約，亦沒有人通知他去了錯的中心，最終他在不知情下接種了科興疫苗。

病情削疫苗效用 打科興保護率恐所剩無幾

他指曾諮詢醫生該接種哪款武肺疫苗，因接受化療和患有白血病本身會降低疫苗效用，如再接種保護率不高的科興疫苗，擔心保護率所剩無幾，故認為接種保護率較高的BioNTech疫苗會較合適。他指醫生得悉打錯針後十分震驚，更建議他重新接種BioNTech，惟他仍未作好打算，如打完兩針科興疫苗可旅遊前往家鄉蘇格蘭，他可能會照舊接種餘下一劑科興。

公務員事務局回覆《南華早報》時承認事件，指九龍灣體育館登記區職員未有事前成功篩查，誤讓兩人進入該中心；又稱一般接種者要在登記區和接種區同意接種相關疫苗，才會為接種者接種，但局方就今次發生不幸事件致歉。不過事主強調，職員事前未有知會過他將接種的是科興疫苗，他已就事件去信局方作出投訴。

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