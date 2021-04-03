【本報訊】本港昨新增兩宗武漢肺炎確診個案，是五個月以來新低，累積個案則增至11,502宗。昨日確診的其中一名患者是5歲男童，是曾經多次到新都城中心2期商場買外賣確診患者的家人。西環均益大廈前天確診的一名女患者是般咸道聖嘉勒小學的校車保母，五名學童需檢疫，全校師生要檢測。

衞生防護中心昨公佈，新增兩宗確診，沒有源頭不明個案，另有少於10宗初步確診。對上次單日錄得兩宗確診是去年10月28日，當時是第三波疫潮尾聲。

聖嘉勒小學全校檢測

其中一名新增本地感染患者是5歲男童，居於將軍澳村，是前天確診33歲無業男子的家人，該男子曾多次到新都城中心2期商場買外賣，商場要強制檢測。另一宗是輸入個案，患者是從菲律賓抵港的36歲女子。

聖嘉勒小學近日向家長發出通告，一名校車保母確診，五名學生因曾乘坐校車，被界定為密切接觸者需檢疫。學校關閉兩天消毒，全校師生要檢測。當局無公佈以上個案。翻查衞生防護中心資料，前天確診的第11488號61歲女患者，上月29日曾到訪聖嘉勒小學。她居於均益大廈B座，並無病徵。

均益大廈B座累計錄得六宗確診，早前被發強制檢測公告。當局昨到大廈進行執法，共檢查了約435名居民，其中16人違反強制檢測公告，被定額罰款5,000元及發出強制檢測令。