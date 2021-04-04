全國人大常委會上周二（3月30日）通過閹割香港選舉方案，設立重重關卡，務求只選得中央心儀的「愛國者」進入體制。政務司司長張建宗今日在其網誌聲言，「完善」選舉制度顯然是香港民主的進步，並非「民主倒退」，又說中央對《基本法》就特首和立法會產生辦法的條文「一字不改」，聲稱最終達到普選的目標沒有改變。

張建宗在網誌表示，通過「完善」香港選舉制度的意義重大和深遠，指香港選舉制度的漏洞一日不堵塞，「反中亂港」勢力就會利用漏洞進入香港治理架構，對國家安全、主權、發展利益構成威脅，損害一國兩制；完善選舉制度後，香港有望從此擺脫政治爭拗的羈絆，走出政治泥沼，開啟「良政善治的新局面」，並強化行政和立法之間的有效配合，切實提高特區政府治理效能，使香港社會集中發展經濟、改善民生。

日後選舉委員會將增至1,500人，但有民意授權的157席區議員席位全被踢走，多個界別亦改為團體票。張建宗對此只稱，規模擴大後的選舉委員會，涵蓋更多界別和階層的代表，更能代表香港社會的整體利益及根本利益。對於選委日後可提名立法會候選人和成為立法會議員，他稱是有利於擴大和保障社會各界均衡有序的政治參與。

他又說，完善選舉制度顯然是香港民主的進步，並非別有用心者大肆歪曲抹黑所說的「民主倒退」，重申中央對《基本法》第45和68條有關特首和立法會產生辦法的條文「一字不改」，最終達到普選的目標亦沒有改變。

料5月底前三讀通過

張建宗表示，政府正密鑼緊鼓進行本地修例工作，把《基本法》附件一和附件二的具體內容本地法律化，當中涉及超過20條主體法例及附屬法例，會爭取在4月中提交條例草案予立法會審議。他指，政府目標是在5月底前完成審議條例草案並三讀通過，以開展接下來大量的選舉籌備工作，包括6月進行選民登記、9月進行選舉委員會的界別分組選舉，12月舉行第七屆立法會換屆選舉，以及在明年3月舉行行政長官選舉。

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