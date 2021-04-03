【本報訊】昔日京官來港就政改「宣旨」，總會見到社民連「長毛」梁國雄示威的身影，梁因參與民主派初選成為47名被捕民主派人士之一，還柙至今，早前港澳辦副主任張曉明來港交代閹割香港選舉，首位到場示威的變成長毛多年戰友、也是其髮妻的陳寶瑩。帶着47人家屬和港人身份，陳寶瑩覺得港人在高壓政權下不能鴉雀無聲，「正如其他巿民嚟撐上庭、聽審、送車、寫信，呢啲所有嘢，對囚友本身有個鼓勵作用，你亦令到香港其他人覺得，我哋仲有啲人願意可以撐住」。

記者：林俊謙

長毛被還柙逾一個月。陳寶瑩在社民連總部、長毛的座位上接受本報專訪時回憶，今年1月長毛被警方以國安法拘捕，完全是始料不及，因為國安法列明，顛覆國家政權須用上「非法手段」才屬違法，而民主派初選卻是完全合法的行為，35+計劃的內容亦完全根據《基本法》賦予的權力去做。

隨之而來，令陳寶瑩最為震驚的是警方2月要求53位因初選被捕的民主派提早報到。她記得長毛提早報到前與友人最後一次聚會，向來「硬淨」的她不禁落淚，「我記得食飯時，有朋友話唔使擔心，話警察同林卓廷講，只係要兩個鐘頭佢就可以返屋企嘞。雖然我哋口講『警察嘅嘢都好信？』但老實講，聽到呢個講法，個心係鬆一鬆，所以有餐安樂茶飯食咗。你話係幾可憐，少少嘅希望……少少嘅希望都想𢲡住，好似救命草咁……」

「我哋企出嚟呢個訊息好重要，正如巿民嚟送車、寫信，對囚友有鼓勵作用，亦令其他人覺得，仲有啲人發聲。」

長毛與多名民主派人士不獲保釋，被還柙逾月。陳寶瑩坦言至今不明白法庭批准保釋的準則，認為國安法已完全扭曲過去申請保釋的程序，對被捕人和處理相關案件的法官都不公道，而更不公道的是警方至今未能提供犯罪證據，「咁咪即係未審先判？呢個仲要已經唔係第一單，快必（譚得志）、傑斯（尹耀昇）全部都係咁。終審法院話冇違反無罪推定，但現時你係要人坐監喎，如果無罪，點解要受罰？」

陳寶瑩認為，今次政府處理47人案的方法，動搖港人對司法制度的信心，「現時成個香港都出現一種情況，就係總之佢口大，佢話乜就乜，變咗係冇道理可言。所以我有時都同法律界朋友講，即使你點樣熟讀法律，或者幫佢（被捕人士）諗好多嘢，佢根本可以唔需要點樣解釋，總之佢就判咗」。

陳寶瑩自言，她除了是47人案的家屬，也是一位香港人，正如當年波蘭被共產黨鎮壓，香港人和公民社會未來在高壓政權下最重要是繼續「做應該要做嘅嘢」，「我哋企出嚟呢個訊息好重要，正如其他巿民嚟撐上庭、聽審、送車、寫信，呢啲所有嘢，對囚友本身有個鼓勵作用，你亦令到香港其他人覺得，我哋仲有啲人願意可以撐住，盡我哋嘅能力，喺一個咁有限嘅空間入面去發聲」，「我最怕嘅就係鴉雀無聲，因為你一唔出聲，咁呢個所謂嘅（社會運動）下坡就會直滾落去」。

她相信即使政府透過國安法和限聚令等惡法令港人無法發聲，社會矛盾還是無法消除，「2019年區選，已經顯示大部份、起碼六成香港人係支持民主、支持五大訴求，大部份香港人都係企喺民主嗰一邊。𠵱家佢夾硬用呢啲強制方法令我哋收聲，但個矛盾冇解決到，無論係經濟、或者政治嘅矛盾。呢個咁嘅壓力煲，我哋唔知會幾時爆發」。