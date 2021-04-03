【本報訊】這一年，香港人都在受難，不甘與暴政同流，有人選擇在異鄉「復活」。一連數日的復活節長假，成為準備移民英國港人的「逃亡假期」。這幾天，本來在疫潮下冷冷清清的香港國際機場，大夥兒拖男帶女，告別這座城市。

據英國希斯路機場網站顯示，長假期首天共有三班來自香港的客機，分別是維珍航空、國泰航空、英國航空的班次。本報記者在接機大堂，見證一家接一家的香港人拖着大小行李，準備展開新生活。

《蘋果》駐英國記者：李雨夢

60多歲的蔡太持BNO簽證來到英國，其女兒與外孫已移居英國數年，她晚年到埗，說是想弄孫為樂。乘搭維珍航空的她發現，這班到英國的客機幾乎坐滿乘客，「坐滿晒咁滯囉，落機之後排隊，目測後面應該有百幾人」，以她觀察，當中很多是香港的年輕人，亦有一家大小移民，也有在港轉機的中國人，「今日比我想像中多人」。

決定移民到英國，蔡太說沒有思考太多，「我過嚟湊孫吖嘛」。對於離開香港，她也沒有太大不捨，加上家人都在英國，沒有太多離愁別緒。

20多歲的阿貓（化名）過去曾在倫敦讀書及工作，這天持BNO簽證隻身前往英國。她在香港機場辦理登機手續時發現櫃位有很多人，同樣乘搭維珍航空的她說，「架機一定超過50%滿，但我見國泰嗰邊都好多人」。阿貓本身打算到倫敦工作，但英國政府開放予港人申請BNO簽證後，便思考移民的可能，「都冇諗太耐，覺得有嘅話就要行先」。

對於離開香港，阿貓沒太大感受，「之前都喺呢度（倫敦）住開，所以都習慣嘅，不過都會觀察吓先」，她身邊越來越多朋友考慮移民英國，「可能搵到工就會過嚟」。

不願上鏡的伍氏夫婦帶着兩名小朋友移民英國，航班上有香港人及內地人，亦有看到其他準備一家大細移民到英國的香港家庭。伍太一家準備落腳Milton Keynes，他們花了約半年時間準備移民事宜，「BNO Visa之前已經考慮緊，一有就去計劃」。籌備半年，終於要離開香港，伍太難捨難離，剛抵達倫敦機場的她不禁哽咽，「依依不捨，講就好堅強，實質就好唔捨得」。她兩位小朋友離港時亦忍不住哭，「佢哋喊得仲大聲，估唔到佢哋會更加唔捨得香港嘅嘢」。

在香港機場，昨日前往英國的航班登記櫃位也相當熱鬧。育有一子的Jacob（化名）持BNO簽證隻身前往倫敦，他表示到埗後會先找地方租住，工作方面暫時未有太大打算，指自己還年輕、仍有工作能力，對此不太擔心，打算「闖一闖」。他打算稍後為現年一歲多的兒子找學校，安頓一切後，最遲7月底接太太及兒子到英國生活。

港修入境例加速移民腳步

Jacob形容香港政治環境日益轉差，移民是為小朋友將來着想，「𠵱家有國安法，選舉又改制，都擔心小朋友教育」。他早在一、兩年前已萌生移民念頭，「但冇諗過咁快」，直至保安局早前提出修訂《入境條例》，8月1日起賦權政府禁止港人出入境，Jacob才加快腳步起行。

Jacob已將在香港的金融生意交由他人打理，但仍會惦掛未能一同移民的父母，「（移民）對佢哋比較困難嘅，語言不通、政見不同，佢哋又覺得未至於要移民囉」。

除了移英港人，昨日機場也有大批準備返回英國留學的港生。他們去年聖誕期間回港，其後一直透過網絡上課。現時英國疫情放緩，大批留學生趁復活節假期回英國，到埗隔離檢疫後再重回校園。