繼封殺車牌查冊後，港府再提出修例分階段限制公眾查閱公司註冊資料，包括容許公司拒絕公眾查閱其董事及公司秘書的完整身份證號碼及通常住址，勢令傳媒難以調查。財經事務及庫務局局長許正宇在其網誌仍堅稱，新查冊安排實施後，傳媒可繼續取得董事個人的通訊地址和部份身份識別號碼。他又表示私隱專員公署於2019年6月至2020年年底處理逾5,400宗「起底」個案，指當清晰看到社會上有人將個人資料「武器化」，以「起底」方式來傷害他人時，政府有責任採取措施堵塞漏洞，堅稱新安排「合理平衡」。

財庫局建議的新查冊安排分為3階段，其中首階段即時起容許公司拒絕公眾查閱其董事及公司秘書的完整身份證號碼及通常住址；2022年10月起，公司註冊處會先主動收起新登記文件中載有的「受保護資料（即完整身份證號碼及通常住址）」，不予公眾查閱。至2023年12月，有關人士更可要求公司註冊處收起過往已登記公司文件中的受保護資料。而涉及新查冊措施的《公司條例》條文早於2012年獲立法會通過，毋須修例，只是因當年引起社會反彈，局方才宣佈暫緩推行；當局今次計劃於今年5月向立法會提交有關附屬法例，列明生效日期公告、行政程序及技術等規例，並以「先訂立後審議」的程序進行，刊憲後即生效。

稱「非必要資料」要受保護 無人可有特權

對於為何事隔9年後才決定實施條文，許正宇稱，今天社會更倚重網絡平台及社交媒體作溝通渠道，「起底」後所得的個人資料更易在網上廣傳，為受害人帶來更大傷害，私隱署2019年6月至2020年年底共處理超過5,400宗有關「起底」的個案，揭示了有關問題的嚴重性，政府不能再容許個人資料被「武器化」，用作傷害被「起底」的人士。

他續指，《公司條例》就公眾查冊目的一直有明確規定，所有人士都應在符合公共登記冊用途的前提下索取和使用資料，非必要的資料應當受到保護，沒有人可有特權，亦與其他普通法司法管轄區做法相若。

容許金融機構取得完整資料 傳媒只得部份

他表示，措施實施後，所有查冊人士將可繼續取覽登記冊上的公司董事資料，包括董事個人的通訊地址和部份身份識別號碼，堅稱已足夠讓查冊人士辨認董事身份。他說，當局將引入「指明人士」安排，容許公司小股東等「指明人士」申請取得完整個人資料，而需進行客戶盡職審查的金融機構及專業團體，仍可在獲得有關董事授權後向公司註冊處申請取得。

至於傳媒，他指仍可繼續以填報目前第七項，即為了確定公司、董事或其他高級人員、或其前董事的詳情作為查冊目的，以取得董事個人的通訊地址和部份身份識別號碼，去辨認有關董事的身份，強調新查冊安排在繼續容許公眾獲取所需個人資料及保障個人私隱之間，已經取得了合理平衡。

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