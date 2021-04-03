【本報訊】北京閹割香港民主選舉，已有不同人士提議下次選舉發起投白票運動，透過大量白票凸顯選舉制度的荒謬，不過政府企圖封殺此途。政制及內地事務局局長曾國衞指，政府在本月開始、料下月完成的本地立法過程中，或將針對鼓吹白票的行為進行檢視和調整。此外，對於逾200位由特首或屬下官員委任公職、繼而晉身選委有利益衝突，曾國衞反駁這只是「陰謀論」。

曾國衞和鄭若驊昨日出席兩個電台節目，繼續推銷已遭閹割的香港選舉制度。對於網上有人呼籲下次選舉投白票或杯葛選舉，曾國衞指目前有選舉法例規管選舉行為，確保選舉公正、公開，但政府將會因應近年選舉相關的違法情況，檢視相關法例是否足以堵塞有關問題，再視乎會否採取另外措施。他續稱，針對鼓吹白票的行為，政府在本地立法時會進行檢視，並考慮在本地修例時進行調整。

眼見本港的選舉制度已被北京閹割得至非驢非馬，有網民提議，選民在下次選舉中投下白票、廢票，以顯示這場選舉不單沒有自己心儀的候選人，也用來聲討北京閹割香港民主選舉，甚至讓白票的數目高於當選人的得票數字，令當選者和整場選舉變得更難看、更沒有認受性。

曾國衞：特首操控選委屬陰謀論

此外，本報日前報道，日後負責產生特首的1,500人選舉委員會，當中232人是由林鄭月娥直接或透過其屬下的官員委任出任防火會、滅罪會等公職，繼而晉身選委，「自己友」人數之多足以提名林鄭再入閘選特首，投挑報李，有明顯利益衝突，曾國衞批評相關的說法是陰謀，又指委任不同人士出任公職的官員，是由中央委任，並非特首，官員會秉公處理：「全部（防火會、滅罪會委員）都係民政事務署、民政事務局委任，甚至係保安局委任，我哋各自都係秉公處理，唔好樣樣嘢陰謀論，呢個又話係特首，特首作為特區之首，有好大權力，咁你話（特首）賣咗香港都得咩？我哋（問責官員）係中央委任，我哋唔係特首委任。」

選委會多個由民主派全面主導的界別，例如法律界、教育界等，改由當然委員擔任或團體票產生，法律界引入基本法委員會委員、中國法學會香港理事代表，鄭若驊否認是溝淡民主派的勢力，甚至形容中國法學會在中國法律界是「大哥大」，讓對方加入選委會，能顧及國家整體利益。至於教育界與高教界合併60席減至30席，部份改為由16席為當然選委、14席為團體票選出。曾國衞透露，11席當然選委來自大學校長或校董會主席、5席來自知名辦學團體。