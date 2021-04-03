【本報訊】與長毛梁國雄同齡的陳寶瑩稱，被囚的長毛現時精神和身體都不錯，只是生日當天有點心情低落和感觸。令長毛記掛的不單止被打壓的民間組織、黨友，還有妻子陳寶瑩。提到兩人婚事，陳寶瑩提醒大家不要稱她做「長毛嫂」：「我有名有姓㗎嘛！」

「佢提我夜晚開燈瞓」

陳寶瑩說，近日令長毛最關心的是傳會被政府取締的民陣，尤其擔心社民連黨友、身兼民陣召集人的陳皓桓安危，於是他特意寫信為社民連黨友打氣，希望大家能「繼續撐住」。

擔心黨友、民陣，長毛又可會擔心不斷為自己奔波的妻子？陳寶瑩帶笑說：「佢（長毛）只係透過律師提醒我，夜晚要開燈瞓覺，因為間屋好黑，熄晒啲燈好黑，佢驚我夜晚起身，知道我個人論盡，又粗心大意，怕會踢親啲嘢。」丈夫的提點，她當然照做。

陳寶瑩與長毛的婚事保持低調。翻查資料，其實她早在20多歲，已因信奉托洛茨基主義而加入由長毛等「托派」組成的「革命馬克思主義者同盟」。2006年社民連成立，陳也是創黨成員，到2008年更成為長毛的立法會議員助理，直至2017年7月長毛被DQ。

她在今次訪問中未有多談兩人交往經過，但坦言由於自己與長毛都是馬克思主義者，認為婚姻制度本身就是父權和保障私有化的產物，「所以我覺得從感情角度，唔需要有一張咁嘅嘢限制住，我同長毛都有一個共識，但到咗一個冇辦法唔做嘅嘢，我哋都要做啦。」她坦言今次結婚主要是涉及「實務」考慮，希望能透過作為妻子的直繫家屬身份，可在長毛不幸被判入獄時有更多機會探望和提供支援。向來反對父權的她，又特別提醒不想傳媒稱她為「長毛嫂」，「你可以話我係長毛太太陳寶瑩，但你唔好叫我毛嫂，我有名有姓㗎嘛！」

陳亦呼籲巿民多寫信給長毛和其他還柙人士，可多寫輕鬆的資訊，她透露早前有朋友為足球迷長毛寄上足球新聞，「佢話睇到好開心」。她亦計劃為長毛送上中國古典詩詞，希望長毛能在獄中作詩解悶，近日亦為長毛送上英國作家奧威爾的小說，「佢話希望香港人可以睇吓奧威爾嘅《1984》同《動物農莊》，就會知道𠵱家香港光怪陸離嘅嘢，其實係好相似」。

■記者林俊謙