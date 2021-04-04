坊間一片批評人大常委會通過修訂《基本法》附件一及附件二、大幅度修改香港選舉制度之聲，認為扼殺民主派的參選空間，身兼全國人大前常委的立法會前主席范徐麗泰則為北京說項，指中央對香港非常「寬容」，港人不應就今次選舉制度草案「咬文嚼字」，直指：「我哋（香港）過咗紅線，所以呢個時候，我哋應該做嘅，就係自己知道做錯咗啦，以後就唔好再係咁，而唔係攞住完善選舉制度，逐隻字去篤睇吓有無窿。」

范太接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時聲言，下屆立法會可以有民主派及反對派議員，但不能有「攬炒派」，認為只要沒有勾結美國勢力，又沒有作出損害本港繁榮安定的行為，就可「入閘」參選，她不點名指：「如果有人去過美國，同美國政要好興奮、開心影相，呢啲人唔使諗（入閘），因為佢哋係邀請外國干預，絕對唔係愛國者。」

被問到如何算是「損害本港繁榮安定」的行為？范太舉例指，在沒有「好嘅理由」下在立法會搗亂和惡意拉布就是「損害」，指在議會批評政府則非「損害」。至於新制下參加立法會都要取得選委會5個界別、各界別至少2個提名，明顯阻礙民主派參選，范太卻稱：「（每界別）300人內都搵唔到兩個人支持你，即係你應否選舉都成問題，對嗎？」

指選委會佔立會40席有必要：免政府被拖後腿

日後的立法會削至只有20名直選議員，外界質疑未能反映民意，范太指議員除了要聆聽市民想法，也要考慮大局，以興建焚化爐為例，指沒有市民喜歡在所屬地區建焚化爐，因此議員應向市民解釋為何要在當區興建，並為市民爭取更多社區設施，強調要解決而非製造問題。

而選委會日後在立法會則佔40席，范太認為有必要，指特首與議員的權力來源在過去20多年並不相同，致施政理念有異，認為新做法能達致行政主導，令施政變得暢順，不會如第六屆立法會般不斷拖政府後腿，她甚至指日後選委會有分區委員會和滅罪委員會委員，因此政府不會不知市民的想法。

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