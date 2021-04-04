酒吧、麻雀館等已被勒令停業近4個月，雖然業界多番主動配合政府防疫措施，惟至今仍是復業無期，逾萬個家庭的生計大受影響。酒吧、卡拉OK及麻雀館等業界代表今午起以絕食明志，促特首正面對話，並回應業界的苦況。

香港持牌酒吧會所聯會、娛樂及飲食協會、卡拉OK Box、卡拉OK同業協會及麻雀界代表今午3時起，一連4日3夜接力絕食，並於復活節假期結束後，在周三（7日）向立法會議員及政府遞交請願信，促政府賠償被勒令停業的處所，並交代停業準則。絕食行動會分時段進行，每節2至4人參與，並持續6至12小時。

單親媽媽：怕消費唔敢帶小朋友出街

在酒吧當侍應4年的30歲單親媽媽Wing，要獨力照顧4名2歲至8歲的子女及半失明的母親。酒吧停業後，她無了期放無薪假，全家頓失收入來源，除了無法在假日消費一下，子女的興趣班亦要取消：「到依家好似做節日咁樣啦，我係根本唔敢帶佢哋出街，因為帶佢哋出街要消費、要錢，我好怕佢哋到時好羨慕人哋嘅小朋友⋯⋯我驚佢哋唔開心，而唔夠膽講所有嘅嘢，怕佢哋會失望。」

疫苗她照樣接種，復業卻遙遙無期，又不合乎申請資助的資格，走到窮途末路，還要一個人獨力去承擔所有的壓力，絕非易事。Wing心中卻對母親和子女仍有無盡愧疚：「每一個做媽媽嘅，都好想畀最好嘅嘢小朋友，但我覺得我好失敗，因為我畀唔到最好嘅嘢佢哋，亦都好內疚，點解可以咁大個人都照顧唔到自己媽媽，供養唔到佢。」

酒吧業感絕望

阿Wing的苦況，僅僅是過萬個受影響的業界家庭的冰山一角。記者會以「昔日嚴峻，共渡時艱；今日政府，過橋抽板；要求回應，要求賠償」為題，對政府漠不關心作出最沉重的指控。過去提出無毒空間、承諾約章，甚至乎主動呼籲同業接種疫苗，主動配合及建議防疫措施，持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱「我夠膽講，係咁多個曾經被勒令停業嘅處所裏面，酒吧、卡拉OK、麻雀館，我哋做嘅嘢，應該無人多過我哋」。

酒吧業界早於約半個月前的記者會上，已為政府設下對話「死線」，稱若復業、交代停業標準、為停業期的損失作賠償等訴求不獲回應，將會將行動再進一步升級。百般主動配合，換來是政府的無動於衷，走到絕食一步，業界只有一個卑微的願望，希望政府關注他們的苦況：「去到絕食依一步，淨係希望政府聽到我哋嘅聲音。」談及政府對絕食行動的反應，梁未見太樂觀，但重申從業員以絕食發聲，如果亦未能喚醒政府對業界苦況的關注，他亦無能為力，不知道還可以如何將行動升級。

酒吧業整年得24天無限制營業

梁指，疫情下已有約300間酒吧結業，佔全港持牌酒吧約四分之一，錯過業界的旺季，若政府不賠償，估計再有300間酒吧結業。梁憶述，去年4月3日是全港酒吧業被勒令停業的首天，整整一年過去，只有24天可在無任何限制下營業，麻雀館亦被停業212天：「2020年，我哋因應疫情，政府處理得唔好，未有疫苗，我哋冇咗復活節，冇咗聖誕節呢兩個我哋行業入面最重要嘅節日。今年，係2021年，疫情漸趨穩定，疫苗亦都（有）巿民開始接種，我哋業界亦都努力推動，但係今時今日我哋企喺呢度，4月4號，我哋呢個復活節同樣地停業，我哋好擔心，擔心到唔知2021年嘅聖誕節，我哋呢幾個行業仲存唔存在！」

警員一度叫咪質疑違限聚令

他呼籲市民來到政總外支持他們的絕食活動，並希望巿民可簽名聯署。業界舉行記者會期間，有一名警員到場，以揚聲器播放違反限聚令的廣播。

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