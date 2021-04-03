本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港第四波武漢肺炎疫情逐漸緩和，加上正值長假期，本港確診數字回落，昨日（3日）僅新增2宗個案，重回單位數。唯一一宗本地個案屬有關連個案，是相隔3日再次沒有源頭不明個案；餘下一宗輸入個案是從菲律賓抵港的36歲女子。

疑有垂直傳播的西環均益大廈第3期B座前日多兩宗確診，其中一名患者為聖嘉勒小學校車保母，校方前日發通告指5名學童因曾乘坐校車而被列為密切接觸者而須檢疫，全校師生則獲建議自願接受檢測。

明起恢復BioNTech疫苗接種

BioNTech復必泰疫苗早前因包裝有瑕疵而要煞停接種，港府公佈明日（5日）開始恢復接種BioNTech疫苗的安排，如市民的預約期為4月5日或以後，毋須再次預約；而預約期為3月24日至4月4日接種首劑的市民，港府會另行安排時間讓他們接種疫苗；若市民未能按時出席，可於4月3日上午9時起到網上預約系統更改時間。

至於預約期為4月4日或以前接種第二劑疫苗的市民，港府則會主動在預約系列，再特別安排時間，即4月5日至10日的其中一天預留一個時間，以便市民可盡快接種第二劑疫苗。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，將統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第二天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府稱因應使用情況及市民對新冠病毒檢測服務的需求後，決定延長大角咀櫸樹街流動採樣站的服務日期至4月11日（周日），為須接受強制檢測的當區居民及工作人員，以及餐飲業和指定表列處所員工服務。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至4月4日）

●中環愛丁堡廣場（至4月11日）

●西營盤社區綜合大樓（至4月4日）

●黃大仙廣場（至4月11日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月11日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月11日）

●元朗安興遊樂場（至4月11日）

●天水圍天瑞體育館（至4月11日）

●屯門建生社區會堂（至4月11日）

●沙田公園結客場（至4月7日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月11日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

供該區須強檢居民或職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

●屯門安定邨定德樓旁地下公園（4月3日至4日）

●將軍澳新都城中心二期商場地下空地（至4月4日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月3日17:30）

11,501宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多11人出院（第11166、11171、11276、11316、11334、11385、11408、11429、11449、11482、11490號個案），

共11,133人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

131名確診者仍留醫；

9人危殆（第1989、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），

其餘119人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月3日 14:00）

兩岸疫情最新數字：大陸周五（2日）新增26宗確診個案，其中19宗境外輸入個案，分別是福建9宗、上海4宗，廣東3宗，北京1宗，江蘇1宗，雲南1宗，其餘7宗則為本土個案，全部來自雲南；累計確診90,252宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,045宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至4月3日8:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數近1.3億，全球死亡人數突破283萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,060萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55.3萬。巴西確診人數超過1,291萬，死亡人數超過32.8萬。印度確診人數突破1,230萬，死亡人數突破16.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利等8國確診宗數均超越100萬大關。

●美國疾病控制及預防中心（CDC）周五發出最新指引，指已完成接種疫苗的人若繼續採取如戴口罩和保持社交距離等防疫措施，可安全到各地旅遊。但CDC總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）強調，由於美國國內確診數字仍高，中心並不建議國民旅遊。

●美國疾病控制及預防中心周五表示，已為超過1億人接種至少一劑疫苗，佔美國人口30.7%，達到拜登政府的目標，其中近5800萬人已完成接種兩劑疫苗，佔人口17.5%。不過，根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）的統計，美國過去兩周的7天平均確診宗數不跌反升，由3月中的54,696宗，增至本周四的65,684宗。至於死亡人數則減少，由3月中1,228人減至869人。

●美國強生藥廠(Johnson & Johnson)周五宣佈將測試其疫苗在青少年身上的安全和有效性。強生單劑疫苗的成人測試已獲通過，公司說，他們將首先為一少群16-17歲青少年進行疫苗測試，在檢討初步數據後，測試會擴大至較大批12歲以上的青少年。強生疫苗目前已在美國使用，歐盟亦在3月11日批准緊急使用授權。

●美國加州的新增確診跌至近歷來新低，州政府決定由4月15日起，容許舉行室內音樂會、舞台表演和其他室內私人聚會。出席這些活動的人，必須事先進行檢測或出示完成接種疫苗的證明。加州有人口近4000萬，目前有近690萬人已完成接種疫苗，全州共使用了近1900萬劑疫苗。不過，目前只有50歲或以上人士獲優先接種，16歲以上成年人要到4月15日才可接種。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,602,578 (553,980)

巴⻄ 12,910,082 (328,206)

印度 12,303,131 (163,396)

法國 4,802,457 (96,438)

俄羅斯 4,511, 973 (97,986)

英國 4,367,949 (127,058)

意⼤利 3,629,000 (110,328)

⼟⽿其 3,400,296 (31,892)

⻄班牙 3,291,394 (75,541)

德國 2,871,724 (76,871)

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