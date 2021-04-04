今日是清明節，疫情和限聚令無阻孝子賢孫祭祖掃墓。其中柴灣墳場人頭湧湧，警方實施人群管制。有市民說，往年拜山後會一家人到餐廳吃飯，但今年就會分批上山和回家吃飯；亦有市民指，因太久沒出來，上山掃墓感覺如去旅行，並表明不會分批拜祭，「唔使理個政府」。也有市民稱，今日天氣舒適，又適逢長假和疫情放緩，一家人拜山後會去大澳玩。

港鐵柴灣站外今早約11時，一度有約200人排隊等巴士前往柴灣華人永遠墳場及歌連臣角天主教聖十字架墳場，現場需架起鐵馬維持秩序。巴士公司加密班次，疏導人潮。另有不少人經連城道步行上山。警員在柴灣墳場及附近一帶實施人潮管制，並作出廣播，提醒掃墓人士保持社交距離、佩戴口罩及遵守秩序等，未聽到有提及限聚令。中午離開墳場的巴士，也是架架滿座。

限聚令下 續有大家族一同登山掃墓

清明時節雨紛紛，天氣明顯較早兩日清涼而且密雲，偶有毛毛細雨和涼風，惟有市民步行上山時，要脫下口罩「唞氣」，有在樓梯小休的長者稱，要行多級樓梯已很辛苦，「戴住口罩仲辛苦」。有孝子賢孫出動手拉車運送祭品，也有人購買乳豬和鮮花上山。疫情下，限聚令維持4人，但現場所見，不少人都是大家族。

其中鄧先生認為，今日人流比往年清明節多。他指，家族有約10人來掃墓，限聚令下會分開上山，亦不會脫下口罩，「之前就喺地鐵站約埋一齊行上嚟，而家有限聚令會分批上去」，但認為無損心意。他稱，以前掃墓後會與親戚一同去餐廳吃飯，但今日預料會一齊回家再吃，「限聚令，又要分開咁多枱，咁不如喺屋企食」。

拒分批拜祭：「唔使理個政府」

何先生則與約10名親友掃墓，與往年一樣花費千多元購買紙紮衣包等祭品。之前也是正日來的他認為，今日墳場不算多人，「以前仲多」，又笑說掃墓就當是去旅行，「個個嚟拜山咪當係去郊遊囉」。他續指，有帶多個口罩作後備，以免被汗水沾濕，又稱為表心意，不會分批拜祭，「無人分批㗎啦，個個都照返平時點做就點做。照規矩做就得，唔使理個政府，佢唔識做我哋識做」。

譚小姐指，人流比想像中多很多，「我哋揸車，周圍都泊唔到車，最後泊咗喺康翠臺再行上嚟」。她稱，沒有因限聚令而有特別掃墓安排，可能會分開鞠躬，「完全唔記得咗限聚令呢樣嘢」。她續指，今日天氣比早兩日舒適得多，「開頭仲驚會好熱」，亦因適逢長假期和疫情放緩，拜完山會一家人去大澳遊玩，「放假周圍都多人啦」。

指人流較往年正日多

市民伍先生表示，今日天氣舒適，「戴住口罩都OK嘅」，認為人流較往年正日多，但不擔心疫情，「保持社交距離就得」，今年花費大約數百元購買衣包祭品。他指，今日一家7口來拜山，不擔心違反限聚令，因會「前後拜」，認為雖然有少許不便，但認為最緊要有心。

黃女士則指，今年花費約500多元購買祭品，紙紮較去年貴約2成，水果亦貴約1成，惟沒有因此而「買少咗」，「都係要拜㗎啦」。

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