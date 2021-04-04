今年是六四事件32周年，「港版國安法」實行後面臨取締風險的支聯會，今年仍堅持悼念六四事件，率先在風中架起代替烈士碑的橫額，獻花悼念死難者。有機會因為8.18案入獄而無法在今年六四於維園燃點燭光悼念的正副主席李卓人及何俊仁異口同聲，相信支聯會能繼續運作，會預先制訂應變計劃，六四集會也研究分區舉行等，強調最重要是「人心不死，希望長存」。

以往支聯會會在清明節於尖沙嘴鐘樓旁架設「民主烈士永垂不朽」烈士紀念碑，獻花悼念六四死難者，今年因應場地未有獲批而改於政府總部外舉行，並以大橫額取代紀念碑。由於現場天陰大風，支聯會工作人員需要用力握實大橫額，讓「紀念碑」屹立不倒。現場有20多名警員在場戒備，多名民主派人士及數名市民獻上花籃，有便衣警員逐個花籃及花牌拍照記錄。

今年六四主題：「為自由 共命運 同抗爭」

因8.18集結案被判罪成而面臨牢獄之災的主席李卓人、副主席何俊仁等支聯會成員都穿上印有今年六四主題──「為自由 共命運 同抗爭」的黑底白字T裇。李卓人指，今年口號反映香港的悲哀，指六四當年叫出「為自由」口號支援內地人民、學生，「32年後香港自己都要為香港嗌『為自由』，睇到香港倒退」，但他希望港人人心不死，六四周年當日繼續「行出嚟燃點燭光」。

「（政權）想阻嚇人民出嚟悼念六四，支聯會繼續進入維園，燃點燭光，堅定不移堅持五大綱領」，李卓人續指，支聯會已向警方申請舉辦六四集會及遊行，惟預計必有制肘，「就算冇集會，唔通大家唔可以行入去，每個人搵個位去燃點燭光咩？我哋希望香港人同我哋一齊堅持」。

8.18案本月中判刑，李坦言，對自己能否參與六四集會不感樂觀，「我要被判監，最放唔低係支聯會，我31年冇停過出席維園燭光集會，會唔會第32年要停，要喺獄中度過？睇嚟都係」。去年警方拒批准舉行六四集會，市民仍響應到維園，李指，市民今年是否到維園「由大家自己決定」，「最緊要人心不死，我尊重、敬佩每個市民，大家用唔同方式表達」。

鄒幸彤或擔大旗 無懼入獄「堅持真法律」

至於支聯會運作，李卓人形容支聯會以團隊形式運作，即使他與何俊仁要入獄，要由另一副主席鄒幸彤負責，但會有常委幫忙，他對自己今年或未能出席六四集會十分歉疚，因行動涉及刑事責任風險，「橫掂我孭開，孭埋落去就好」，但他相信支聯會常委已準備好接手工作。面對支聯會多人被控，李認為支聯會不會輕易被瓦解，「最緊要薪火相傳，我雖然好唔安樂，但我知會有人接手」。

同樣恐被迫缺席維園集會的何俊仁亦堅定表示，支聯會可以走下去，強調最重要是人心不死、希望長存。他指，支聯會在高壓下，會以不同形式繼續運作下去，並會預先計劃，包括六四集會會計劃如何讓群眾繼續參與，「可以化整為零，化零為整，用好多方法，用網上甚至分區進行」，支聯會亦會根據各種局勢可能性，「做定A計劃、B計劃、C計劃，然後大家有共識，咩情況推行咩計劃，最緊要維持落去，我哋要審時度勢，唔能夠硬碰，令更多人入獄」。

將要擔起支聯會大旗的鄒幸彤也表示，「預咗」今日景況，「佢條紅線會唔會劃到支聯會嗰度係遲早嘅事」，重申不會退縮，堅持支聯會五大綱領。她承認現時「情勢難」，香港社運圈需要調整，「招攬返嚟嘅朋友要有嗰種，喺香港搞社運、民主運動就要有承擔風險嘅準備」。去年有份堅持對抗政府借疫打壓，進入維園悼六四的鄒也被控非法集結，本身是大律師的她無懼罪成恐失專業資格及入獄，指正正作為律師要「堅持真法律，對抗假法律」。

紅衫軍踩場指支聯會違《國安法》 李卓人斥狐假虎威亂劃紅線

天安門母親運動、職工盟、工黨、民主黨李永達、陳樹英等團體及代表今天分別獻花；而代表社民連獻花的主席黃浩銘特別指，因初選案還柙獄中的「長毛」梁國雄很想前來參與獻花活動，「我哋嘅心情，或者諗法都係同佢一致，希望活動唔需要再繼續落去，因為希望六四得到平反」。

支聯會今日在活動中提到「結束一黨專政」等口號，在場警員有帶「紫旗」，但未有制止活動，活動最終和平結束。而今天有數名穿紅衣等人士在活動現場拉橫額批評六四事件是騙局、李卓人斂財，指支聯會口號或違《國安法》，李反駁這些人意圖否認六四事件沒有人遇害，質疑中共至今仍未公布六四死傷人數，認為有關人士威嚇支聯會違法是狐假虎威，「亂咁幫佢（政權）舞條紅線」，但支聯會會堅持五大綱領。

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