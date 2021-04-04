55歲患血癌外籍男子原預約前往觀塘曉光街體育館接種BioNTech疫苗，未料誤往九龍灣體育館，更「被接種」中國科興，過程中職員無仔細檢查預約，亦沒人通知事主去了錯中心。事主本擬打完兩針疫苗可返回家鄉蘇格蘭，惟未打算是否接種餘下一劑科興。

負責九龍灣體育館接種中心的營運機構是近年積極大展拳腳的醫療集團中卓醫務，集團其中一名董事及主席是藝人曾華倩的胞兄、呼吸科名醫曾華德。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明直指離譜，認為最少應向該集團發警告，如有嚴重事故應考慮停止合作。

中卓申請在主板上市 冀集資3.9億

據《南華早報》報道，55歲患血癌外籍男子，原本與逾70歲友人一同預約了 3月18日下午6時半前住曉光街體育館接種首劑BioNTech疫苗。事主指，預約前曾諮詢醫生意見，因接受化療和患有白血病會降低疫苗效用，如接種保護率不高的科興疫苗，擔心保護率所剩無幾，故認為接種BioNTech較合適。

牽涉今次人為錯誤的九龍灣體育館接種中心，其營運機構是中卓醫務，屬近年其中一間積極大展拳腳的醫療集團。集團主席及其中一名董事，是藝人曾華倩的胞兄、呼吸科名醫曾華德。

根據資料，中卓醫務及香港護理學院聯合作營運九龍灣體育館的社區疫苗接種中心，曾華德曾表示，將組成一支包括20多個專科醫生（包括家庭醫學）和200多名具備豐富臨床經驗的護士之團隊，提供疫苗接種服務。

集團去年底斥資逾1.5億元，購入中環歐陸貿易中心6樓全層約5,261呎空間；亦遞交在主板上市的申請，冀集資3.9億元。

曾華德曾指武肺受西方政治勢力操縱

曾華德去年2月、即武肺在港爆疫之初曾撰寫一封英文信，內容大致說：「在香港，這種武漢肺炎（WP）引起了很多恐慌…其實不必驚慌，顯然有很多政治恐慌（political panics）和西方勢力對此過程的操縱（Western manipulation of this process），讓我告訴你，流感每年在美國造成40,000人死亡！到目前為止，武漢市肺炎的死亡率僅為2%，請上帝保持這種狀態。」

導演張堅庭隨即反駁，認為恐慌和謹慎是兩回事：「這是西方的操縱嗎？中央政府實際上將武漢封鎖了，封鎖了城市，禁止市民下車、禁止運輸工具和私家車在街上行駛，這是自1949年以來的第一次。封鎖人口超過1000萬的城市，政府將局勢提升到戰時水平，控制爆發，那是西方操縱？」

其妹曾華倩亦曾發文撐醫護，但「不包括要求罷工來，要脅醫院的運作的，所謂前線人員，希望你們好好保護自己，Good Luck for everyone!」引爆網民激烈討論；及後曾華倩刪走帖文，並一度關閉留言功能。

暫無國際期刊發佈數據支持癌患者溝針

血液及血液腫瘤科區永仁醫生形容今次打錯疫苗事件「離奇」，不解為何接種中心現場有電腦系統、過程須簽署同意書下，仍會出錯，認為當局應調查相若時段前後接種的人有否出現類似問題。

他指血癌病人接種疫苗後，保護率會因應不同療程有不同影響，如屬急性血癌一般會建議完成療程後再接種，「化療緊打任何vaccine保護率都低好多，例如（接受）骨髓移植病人一般會等所有嘢完晒半年後，先接受vaccination」。

不過區指，正因癌症病人接種後保護率較一般人低，其出現副作用反應機會亦較低。至於該名男子應否繼續接種科興還是可「轉針」，他直言基本上沒有國際期刊已發佈數據支持癌症病人「溝針」或打3針，只能視乎病人意願，或在針後3星期驗血檢查抗體，如已「爆標」就不需要再打第三針，如幾乎沒有抗體或可重新打兩針。

醫院藥劑師學會斥離譜：唔係book呢度都畀佢打

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦指今次出錯離譜，「其實佢有電腦check，我都唔明點解嗰個人明明唔係﹙book﹚呢度都畀佢打」，但未知是否有任何懲罰機制，他認為最少應向該集團發警告，如有嚴重事故則應考慮停止合作。

翻查資料，政府與私家診所之間就疫苗資助計劃則有訂明合作協議，如政府有合理理由認為相關醫生或醫療團體於提供醫療服務時並非專業，或有行徑令人懷疑其專業、誠實、聲譽及能力可以適當地提供醫療服務或履行協議，或不能遵守協議中的條款、或食衞局或衞生署的方向，政府都可透過即時書面通知，終止與相關醫生或醫療團體的協議。

私人營運接種中心 無要求醫護藥劑師駐場分工

惟現時29間社區接種中心當中，有20間由私人承辦商營運，承辦商需自行招聘醫護人手，政府當時僅以「邀請文件」方式，從中選定合作夥伴，並指參與接種中心運作夥伴醫護機構均具備一定規模、醫療網絡、動員能力及資源，未有提及一旦出現問題，當局能否向相關醫療構作追討或解約等。

崔俊明指，據他了解，由醫管局管理的中心會聘請醫生、護士和藥劑師駐場分工；登記處行政人員會由公務員負責，但醫療集團就沒有同等要求，早前旅遊界向政府建議將現時其中24間社區疫苗接種中心的登記及接待員工作，外判予旅遊從業員擔任，崔認為經過今次事故，承辦的接種中心應慎選人才。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁