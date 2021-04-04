中央出手閹割香港選舉制度，港區人大代表、立法會議員馬逢國在港台節目《城市論壇》稱，香港「亂到離晒譜」，中央不能視而不見，他稱中央的目的非常簡單，只是真正落實「一國兩制、高度自治」 。民主黨前主席劉慧卿則批評，是次改制令香港選舉喪失尊嚴。

劉慧卿斥北京零諮詢

馬逢國稱，香港已實踐西方式民主一段時間，「但有好多奇怪嘢走出嚟，係異化咗嘅民主」，又稱參選人沒有理由對自己國家、城市對忠誠存在問題，但香港正正出現這種現象。馬逢國形容香港「亂到離晒譜」，又指亂象是出於所謂的民意代表身上，故中央不能視而不見，而且有責任向全國人民交代。馬又稱「一人一票係咪就係良政善治呢？大家可以辯論」。劉慧卿聞言反駁：「我哋想辯論啊，但中央冇畀機會我哋辯論」，批評整個方案未有經過諮詢。

新民黨前區議員甘文鋒表示，市民應要看到政改的前因後果，稱「管治差咗就要解決」。他又認為制度不會停滯不前，他稱雖然現時立法會選舉落實用「432」方案，其中地區直選議席被削至20席，但將來中央有可能再增加直選議席，「唔係去到2047年都係咁，我哋都希望未來可以產生更多直選議席」。

林兆彬：委任制一定係退步

改制後，立法會選舉參選人須在選委會五大界別各取至少2個提名，劉慧卿批評這令選舉變得毫無尊嚴，「今次係要拜票，都唔知點先攞到提名，又唔知點先證實自己係愛國者，一個好賢能嘅香港人會唔會有興趣參加咁嘅遊戲？」油尖旺區議員林兆彬亦表示，以往參選人是尋求街坊等服務對象的提名，他對要取得選委會界別提名感到奇怪，「我冇服務過佢哋，人哋做咩要提名我？」

作為曾經由選委會產生的議員，馬逢國稱，「以前選委會800人，我都拜訪過700人，最長嘅電話傾咗4個鐘，係有得做！點會做唔到？」馬續稱，「如果（參選人）嚟搵我，我都覺得有得傾，唔會因為政治立場拒諸門外」。

改制的另一個爭議是選委會將踢走區議員，同時引入由政府委任的滅罪委員會、防火委員會代表。曾任油尖旺區防火委員會委員的林兆彬稱，滅罪、犯火委員會代表的代表性遠低於民選區議員， 他指委員會代表不是經選舉產生，市民不會知道他們的政綱，「冇人民授權，完全理解唔到」，又稱「委任一定係退步，歪理講一千次都唔會變真理」 。

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