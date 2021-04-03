【疫情何時了】

【本報訊】繼上月中有黑幫在鯉魚門晒馬被驗出當中有人確診武肺，本月1日愚人節再有江湖人士「未識死」犯聚，本報得悉盤踞元朗的勝和太上皇「囝囝」無視限聚令，在「元朗國」一間酒樓大擺壽宴，筵開近10席，出席者包括勝和四任坐館及近百江湖猛人。惟當晚壽宴期間再度出現「無警時分」，未見警員到場執法。若當中有人患武肺，隨時播毒出現囝囝壽宴群組；有大律師直言宴會中人明顯違反限聚令，但恐「賊過興兵」，事後追究無從。

壽宴主角是現年63歲的「囝囝」張銓漢，在幫會中被譽為「太上皇」，一直盤踞元朗。據知壽宴當晚警方未有到場，昨晚7時即壽宴舉辦後兩日才有大批警員到西菁街「嘉嘉好宴會廳」調查，多輛警車停泊酒樓外，氣氛緊張，警員亦在酒樓外拉起封鎖線，一小時後警員離去未有帶走任何人。

筵開10席 新義安到賀

據有份出席壽宴的人士稱，囝囝擺壽宴為4月1日晚上，當時筵開近10席，不少江湖人物到場，除預備多個大型生日蛋糕，更有人帶來數千元一支的茅台酒為囝囝慶生。壽宴中近百江湖猛人到賀，主要是「囝囝派系」門生，當中除由他力捧登上坐館之位的三名前坐館「沙田Me」、「子騰」、「寸仔」外，今屆新坐館「志權」及深得元老雞腳黑歡心的「四眼康」亦為座上客，還有囝囝的頭馬「子明」以及雙花紅棍「日本仔」等。佐敦勝和猛人亦有到場，包括前坐館子騰頭馬「左口」，就連尖沙嘴新義安猛人「牛傑」亦到賀。

消息稱，當晚眾人玩得盡興，酒樓晚上10時拉閘，不少人仍繼續暢飲不願離開，直至深夜11時許才散席；離開前，眾賓客齊齊除罩大合照，倘當中有人是武肺隱形播毒者，恐爆發新一波囝囝壽宴群組。記者前晚曾到涉事酒樓了解，當時有職員指客人可包場辦晚宴，亦證實前一晚有人包廳。就當晚警方是否有到場，至截稿前警方未回覆。

其實每當有江湖猛人擺壽宴，警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）探員必提早收到風，更會預早安排大批便衣警到場，逐一截查出席的江湖猛人，並登記各人資料，以壓制黑幫氣燄，不過知情人士指這次囝囝擺壽宴期間，警方卻「唔見人」，未有到場執法。

大律師：賊過興兵難追究

有大律師直言江湖壽宴中出席者明顯違反限聚令，「姑勿論政府豁免嘅針對婚宴，而唔係壽宴，但當晚壽宴出席嘅人數一定唔止20人，仲要喺酒樓擺，話唔係公眾地方亦值得商榷；加上佢哋冇戴口罩，所以無論點講都一定犯聚」。不過，他擔心事件難追究，「除非警方或食環當時到場，即時衝入酒樓執法，否則正所謂『賊過興兵』」，現時單憑相片不夠證據入罪。按現行法例，若當局即場執法出席者每人被票控罰款5,000元。相關酒樓處所若容許群眾超出所限人數聚集，亦可能觸犯599G章（《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》），最高可被罰款50,000元及監禁六個月。