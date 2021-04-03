西灣河年前發生過會載入香港史冊的事件，但此地本來的歷史，又有多少人知道呢？最簡單，西灣河的「河」在哪裏呢？

西灣河昔日的確有條小河，由柏架山流經今日的太安街，一直到筲箕灣出海，將整個筲箕灣切開東西兩邊。河流以西的村落，被起名為西灣河村。此地1901年已記錄有420人居住，同時期太古在鰂魚涌開廠及造船。

1909年，太古洋行選在今日太安樓的位置興建工人宿舍，開發出一二三街，宿舍樓高4層，能容納一萬人。每個單位有四五間房給已婚員工，單身員工則睡在房外的數張3層碌架床，單位共用廚廁。其後一二三四五街，又分成太吉、太祥、太富、太寧、太康及太安街。至60年代，太古再在附近落成多棟新宿舍，將員工搬遷過去，並將太安樓地皮改成私人地產發展項目。「全城矚目」的太安樓在1968年正式落成，據說是當時全亞洲最大的商場，直到現時仍為西灣河的地標。

太古1970年代再推出「租者有其屋計劃」，讓員工以極低價買下自己的宿舍單位，地下最平2.6萬元。太安樓的私樓住宅單位則售2.7萬元，免首期月供100元，中型住宅更只需80元。價錢有多低呢？以1968年的招聘廣告來看，餐室女侍應月薪可達400元連膳宿，可見當時西灣河的太安樓，是基層上車的筍盤。

鳴謝：香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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